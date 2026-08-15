قیمت امروز gitlawb

قیمت لحظه‌ ای gitlawb (GITLAWB) در حال حاضر برابر با $ 0.00001894 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GITLAWB به USD برابر با $ 0.00001894 برای هر GITLAWB می‌ باشد.

توکن gitlawb در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- GITLAWB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GITLAWB در بازه‌ ای بین $ 0.00001839 (حداقل) و $ 0.00002065 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GITLAWB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -22.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.84K رسیده است.

اطلاعات بازار gitlawb (GITLAWB)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی gitlawb برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.84K. عرضه در گردش GITLAWB برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.89M است.