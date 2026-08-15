قیمت امروز Mame Inu

قیمت لحظه‌ ای Mame Inu (MAME) در حال حاضر برابر با $ 0.005693 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAME به USD برابر با $ 0.005693 برای هر MAME می‌ باشد.

توکن Mame Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3690 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MAME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAME در بازه‌ ای بین $ 0.005229 (حداقل) و $ 0.006011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00892816323260741 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00062641135797393 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAME طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +1.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Mame Inu (MAME)

رتبه No.3690 ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 68.06K$ 68.06K $ 68.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Mame Inu برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.06K. عرضه در گردش MAME برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.69M است.