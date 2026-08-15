قیمت امروز Limitless

قیمت لحظه‌ ای Limitless (LMTS) در حال حاضر برابر با $ 0.06228 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LMTS به USD برابر با $ 0.06228 برای هر LMTS می‌ باشد.

توکن Limitless در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #918 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.20M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 131.60M LMTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LMTS در بازه‌ ای بین $ 0.0612 (حداقل) و $ 0.06262 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.71751468963206122 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04780943450574103 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LMTS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -4.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Limitless (LMTS)

رتبه No.918 ارزش بازار $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M حجم (24 ساعته) $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.28M$ 62.28M $ 62.28M سرمایه در گردش 131.60M 131.60M 131.60M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 13.15% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Limitless برابر است با $ 8.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.04K. عرضه در گردش LMTS برابر است با 131.60M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.28M است.