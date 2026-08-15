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قیمت لحظه‌ ای Limitless امروز برابر است با 0.06228 USD. ارزش بازار LMTS معادل 8,195,965.7904 USD است. نرخ زنده LMTS در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Limitless امروز برابر است با 0.06228 USD. ارزش بازار LMTS معادل 8,195,965.7904 USD است. نرخ زنده LMTS در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره LMTS

اطلاعات قیمت LMTS

جفت LMTS چیست؟

وایت‌ پیپر LMTS

وب‌سایت رسمی LMTS

توکنومیکس LMTS

پیش‌بینی قیمت LMTS

تاریخچه LMTS

راهنمای خرید LMTS

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لوگو Limitless

قیمت لحظه ای Limitless(LMTS)

قیمت لحظه‌ ای 1 LMTS به USD:

$0.06228
$0.06228$0.06228
+0.98%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Limitless (LMTS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 23:13:35 (UTC+8)

قیمت امروز Limitless

قیمت لحظه‌ ای Limitless (LMTS) در حال حاضر برابر با $ 0.06228 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LMTS به USD برابر با $ 0.06228 برای هر LMTS می‌ باشد.

توکن Limitless در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #918 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.20M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 131.60M LMTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LMTS در بازه‌ ای بین $ 0.0612 (حداقل) و $ 0.06262 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.71751468963206122 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04780943450574103 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LMTS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -4.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Limitless (LMTS)

No.918

$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M

$ 54.04K
$ 54.04K$ 54.04K

$ 62.28M
$ 62.28M$ 62.28M

131.60M
131.60M 131.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.15%

BASE

ارزش بازار فعلی Limitless برابر است با $ 8.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.04K. عرضه در گردش LMTS برابر است با 131.60M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.28M است.

تاریخچه قیمت Limitless به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0612
$ 0.0612$ 0.0612
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.06262
$ 0.06262$ 0.06262
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0612
$ 0.0612$ 0.0612

$ 0.06262
$ 0.06262$ 0.06262

$ 0.71751468963206122
$ 0.71751468963206122$ 0.71751468963206122

$ 0.04780943450574103
$ 0.04780943450574103$ 0.04780943450574103

+0.09%

+0.98%

-4.59%

-4.59%

تاریخچه قیمت Limitless (LMTS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Limitless برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0006044+0.98%
30 روز$ -0.00865-12.20%
60 روز$ -0.02678-30.07%
90 روز$ -0.06808-52.23%
تغییر قیمت امروز Limitless

امروز، LMTS تغییر $ +0.0006044 (+0.98%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Limitless

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00865 (-12.20%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Limitless

با گسترش بازه به 60 روز، LMTS تغییر $ -0.02678 (-30.07%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Limitless

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.06808 (-52.23%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Limitless (LMTS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Limitless را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Limitless

پیش‌ بینی قیمت Limitless (LMTS) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی LMTS تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Limitless (LMTS) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Limitless احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Limitless در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی LMTS برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Limitless کلیک کنید.

چگونه Limitless را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Limitless را آغاز کنید؟ خرید LMTS در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Limitless را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Limitless (LMTS) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Limitless فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Limitless (LMTS)

با Limitless چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Limitless تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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LimitlessLMTS چیست

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منابع Limitless

برای درک عمیق‌ تر Limitless، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Limitless
کاوشگر بلاک

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-15 23:13:35 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Limitless (LMTS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Limitless بیشتر کاوش کنید

LMTS USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی LMTS پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز LMTS/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Limitless (LMTS) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Limitless را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTLMTS
$0.06222
$0.06222$0.06222
+0.74%
875.30K (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب LMTS به USD

مقدار

LMTS
LMTS
USD
USD

1 LMTS = 0.06228 USD