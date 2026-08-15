قیمت امروز Mysterium

قیمت لحظه‌ ای Mysterium (MYST) در حال حاضر برابر با $ 0.11655 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MYST به USD برابر با $ 0.11655 برای هر MYST می‌ باشد.

توکن Mysterium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1535 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.33M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.03M MYST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MYST در بازه‌ ای بین $ 0.11604 (حداقل) و $ 0.12081 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.648429870605469 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0195606770677 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MYST طی یک ساعت گذشته به میزان -1.14% و در هفت روز اخیر به میزان +10.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 93.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Mysterium (MYST)

رتبه No.1535 ارزش بازار $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M حجم (24 ساعته) $ 93.92K$ 93.92K $ 93.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M سرمایه در گردش 20.03M 20.03M 20.03M حداکثر عرضه 32,433,365 32,433,365 32,433,365 عرضه کل 32,433,365 32,433,365 32,433,365 نرخ گردش 61.76% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Mysterium برابر است با $ 2.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 93.92K. عرضه در گردش MYST برابر است با 20.03M، و عرضه کل آن 32433365 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.78M است.