قیمت امروز Turtle

قیمت لحظه‌ ای Turtle (TURTLE) در حال حاضر برابر با $ 0.04356 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TURTLE به USD برابر با $ 0.04356 برای هر TURTLE می‌ باشد.

توکن Turtle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TURTLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TURTLE در بازه‌ ای بین $ 0.04132 (حداقل) و $ 0.04398 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TURTLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -5.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Turtle (TURTLE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 60.00K$ 60.00K $ 60.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.56M$ 43.56M $ 43.56M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Turtle برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.00K. عرضه در گردش TURTLE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.56M است.