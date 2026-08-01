قیمت امروز Pharos

قیمت لحظه‌ ای Pharos (PROS) در حال حاضر برابر با $ 0.3796 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PROS به USD برابر با $ 0.3796 برای هر PROS می‌ باشد.

توکن Pharos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PROS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PROS در بازه‌ ای بین $ 0.3676 (حداقل) و $ 0.3883 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PROS طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.29K رسیده است.

اطلاعات بازار Pharos (PROS)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 379.60M$ 379.60M $ 379.60M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی PHAROS

ارزش بازار فعلی Pharos برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.29K. عرضه در گردش PROS برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 379.60M است.