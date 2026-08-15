قیمت امروز GCoin

قیمت لحظه‌ ای GCoin (GC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GC به USD برابر با $ 0 برای هر GC می‌ باشد.

توکن GCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,240 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M GC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.064704 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.33 رسیده است.

اطلاعات بازار GCoin (GC)

ارزش بازار $ 72.24K$ 72.24K $ 72.24K حجم (24 ساعته) $ 10.33$ 10.33 $ 10.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.24K$ 72.24K $ 72.24K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی GCoin برابر است با $ 72.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.33. عرضه در گردش GC برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.24K است.