Airbnb قیمت لحظه ای(ABNBON)

قیمت لحظه‌ ای 1 ABNBON به USD:

$128.8
$128.8$128.8
+0.21%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Airbnb (ABNBON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:26:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Airbnb (ABNBON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 126.53
$ 126.53$ 126.53
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 129.46
$ 129.46$ 129.46
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 126.53
$ 126.53$ 126.53

$ 129.46
$ 129.46$ 129.46

$ 130.0544056025219
$ 130.0544056025219$ 130.0544056025219

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

0.00%

+0.21%

+0.86%

+0.86%

قیمت لحظه‌ ای Airbnb (ABNBON) برابر است با $ 128.8. در 24 ساعت گذشته، ABNBON در بازه قیمتی حداقل $ 126.53 تا حداکثر $ 129.46 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ABNBON برابر با $ 130.0544056025219 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 116.3795118425523 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ABNBON در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +0.21% و در 7 روز گذشته +0.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Airbnb (ABNBON)

No.2144

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

8.81K
8.81K 8.81K

8,814.3234615
8,814.3234615 8,814.3234615

ETH

ارزش بازار فعلی Airbnb برابر است با $ 1.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.48K. عرضه در گردش ABNBON برابر است با 8.81K، و عرضه کل آن 8814.3234615 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.14M است.

تاریخچه قیمت Airbnb (ABNBON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Airbnb برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.2699+0.21%
30 روز$ +6.48+5.29%
60 روز$ +28.8+28.80%
90 روز$ +28.8+28.80%
تغییر قیمت امروز Airbnb

امروز، ABNBON تغییر $ +0.2699 (+0.21%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Airbnb

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +6.48 (+5.29%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Airbnb

با گسترش بازه به 60 روز، ABNBON تغییر $ +28.8 (+28.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Airbnb

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +28.8 (+28.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Airbnb (ABNBON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Airbnb را ببینید.

AirbnbABNBON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Airbnb در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Airbnb خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ABNBON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Airbnb را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Airbnb شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Airbnb (USD)

ارزش Airbnb (ABNBON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Airbnb (ABNBON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Airbnb را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Airbnb را بررسی کنید!

توکنومیکس Airbnb (ABNBON)

درک، توکنومیکس Airbnb (ABNBON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ABNBON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAirbnb (ABNBON)

آیا به دنبال نحوه خرید Airbnb هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Airbnb را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ABNBON به ارزهای محلی

1 Airbnb(ABNBON) به VND
3,389,372
1 Airbnb(ABNBON) به AUD
A$195.776
1 Airbnb(ABNBON) به GBP
95.312
1 Airbnb(ABNBON) به EUR
109.48
1 Airbnb(ABNBON) به USD
$128.8
1 Airbnb(ABNBON) به MYR
RM540.96
1 Airbnb(ABNBON) به TRY
5,404.448
1 Airbnb(ABNBON) به JPY
¥19,577.6
1 Airbnb(ABNBON) به ARS
ARS$184,526.608
1 Airbnb(ABNBON) به RUB
10,204.824
1 Airbnb(ABNBON) به INR
11,362.736
1 Airbnb(ABNBON) به IDR
Rp2,146,665.808
1 Airbnb(ABNBON) به PHP
7,613.368
1 Airbnb(ABNBON) به EGP
￡E.6,110.272
1 Airbnb(ABNBON) به BRL
R$691.656
1 Airbnb(ABNBON) به CAD
C$179.032
1 Airbnb(ABNBON) به BDT
15,762.544
1 Airbnb(ABNBON) به NGN
187,754.336
1 Airbnb(ABNBON) به COP
$495,384.12
1 Airbnb(ABNBON) به ZAR
R.2,216.648
1 Airbnb(ABNBON) به UAH
5,425.056
1 Airbnb(ABNBON) به TZS
T.Sh.318,023.944
1 Airbnb(ABNBON) به VES
Bs27,434.4
1 Airbnb(ABNBON) به CLP
$121,072
1 Airbnb(ABNBON) به PKR
Rs36,362.816
1 Airbnb(ABNBON) به KZT
69,284.096
1 Airbnb(ABNBON) به THB
฿4,198.88
1 Airbnb(ABNBON) به TWD
NT$3,945.144
1 Airbnb(ABNBON) به AED
د.إ472.696
1 Airbnb(ABNBON) به CHF
Fr101.752
1 Airbnb(ABNBON) به HKD
HK$999.488
1 Airbnb(ABNBON) به AMD
֏49,499.128
1 Airbnb(ABNBON) به MAD
.د.م1,187.536
1 Airbnb(ABNBON) به MXN
$2,368.632
1 Airbnb(ABNBON) به SAR
ريال483
1 Airbnb(ABNBON) به ETB
Br19,508.048
1 Airbnb(ABNBON) به KES
KSh16,651.264
1 Airbnb(ABNBON) به JOD
د.أ91.3192
1 Airbnb(ABNBON) به PLN
467.544
1 Airbnb(ABNBON) به RON
лв561.568
1 Airbnb(ABNBON) به SEK
kr1,205.568
1 Airbnb(ABNBON) به BGN
лв215.096
1 Airbnb(ABNBON) به HUF
Ft42,947.072
1 Airbnb(ABNBON) به CZK
2,685.48
1 Airbnb(ABNBON) به KWD
د.ك39.4128
1 Airbnb(ABNBON) به ILS
418.6
1 Airbnb(ABNBON) به BOB
Bs891.296
1 Airbnb(ABNBON) به AZN
218.96
1 Airbnb(ABNBON) به TJS
SM1,191.4
1 Airbnb(ABNBON) به GEL
350.336
1 Airbnb(ABNBON) به AOA
Kz117,840.408
1 Airbnb(ABNBON) به BHD
.د.ب48.4288
1 Airbnb(ABNBON) به BMD
$128.8
1 Airbnb(ABNBON) به DKK
kr824.32
1 Airbnb(ABNBON) به HNL
L3,393.88
1 Airbnb(ABNBON) به MUR
5,857.824
1 Airbnb(ABNBON) به NAD
$2,217.936
1 Airbnb(ABNBON) به NOK
kr1,284.136
1 Airbnb(ABNBON) به NZD
$222.824
1 Airbnb(ABNBON) به PAB
B/.128.8
1 Airbnb(ABNBON) به PGK
K540.96
1 Airbnb(ABNBON) به QAR
ر.ق468.832
1 Airbnb(ABNBON) به RSD
дин.12,949.552
1 Airbnb(ABNBON) به UZS
soʻm1,570,731.456
1 Airbnb(ABNBON) به ALL
L10,709.72
1 Airbnb(ABNBON) به ANG
ƒ230.552
1 Airbnb(ABNBON) به AWG
ƒ231.84
1 Airbnb(ABNBON) به BBD
$257.6
1 Airbnb(ABNBON) به BAM
KM216.384
1 Airbnb(ABNBON) به BIF
Fr383,308.8
1 Airbnb(ABNBON) به BND
$166.152
1 Airbnb(ABNBON) به BSD
$128.8
1 Airbnb(ABNBON) به JMD
$20,653.08
1 Airbnb(ABNBON) به KHR
519,353.8
1 Airbnb(ABNBON) به KMF
Fr54,482.4
1 Airbnb(ABNBON) به LAK
2,799,999.944
1 Airbnb(ABNBON) به LKR
රු39,183.536
1 Airbnb(ABNBON) به MDL
L2,181.872
1 Airbnb(ABNBON) به MGA
Ar577,577.84
1 Airbnb(ABNBON) به MOP
P1,030.4
1 Airbnb(ABNBON) به MVR
1,970.64
1 Airbnb(ABNBON) به MWK
MK223,610.968
1 Airbnb(ABNBON) به MZN
MT8,231.608
1 Airbnb(ABNBON) به NPR
रु18,183.984
1 Airbnb(ABNBON) به PYG
913,449.6
1 Airbnb(ABNBON) به RWF
Fr186,888.8
1 Airbnb(ABNBON) به SBD
$1,060.024
1 Airbnb(ABNBON) به SCR
1,760.696
1 Airbnb(ABNBON) به SRD
$5,137.832
1 Airbnb(ABNBON) به SVC
$1,127
1 Airbnb(ABNBON) به SZL
L2,217.936
1 Airbnb(ABNBON) به TMT
m452.088
1 Airbnb(ABNBON) به TND
د.ت375.8384
1 Airbnb(ABNBON) به TTD
$874.552
1 Airbnb(ABNBON) به UGX
Sh448,739.2
1 Airbnb(ABNBON) به XAF
Fr72,385.6
1 Airbnb(ABNBON) به XCD
$347.76
1 Airbnb(ABNBON) به XOF
Fr72,385.6
1 Airbnb(ABNBON) به XPF
Fr13,137.6
1 Airbnb(ABNBON) به BWP
P1,719.48
1 Airbnb(ABNBON) به BZD
$258.888
1 Airbnb(ABNBON) به CVE
$12,224.408
1 Airbnb(ABNBON) به DJF
Fr22,797.6
1 Airbnb(ABNBON) به DOP
$8,249.64
1 Airbnb(ABNBON) به DZD
د.ج16,746.576
1 Airbnb(ABNBON) به FJD
$291.088
1 Airbnb(ABNBON) به GNF
Fr1,119,916
1 Airbnb(ABNBON) به GTQ
Q986.608
1 Airbnb(ABNBON) به GYD
$26,968.144
1 Airbnb(ABNBON) به ISK
kr15,713.6

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Airbnb

امروز Airbnb (ABNBON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ABNBON به واحد USD برابر است با 128.8 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ABNBON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ABNBON نسبت به USD برابر است با $ 128.8. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Airbnb چقدر است؟
ارزش بازار ABNBON برابر است با $ 1.14M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ABNBON چقدر است؟
عرضه در گردش ABNBON برابر است با 8.81K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ABNBON چقدر بوده است؟
ABNBON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 130.0544056025219 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ABNBON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ABNBON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 116.3795118425523 USD رسید.
حجم معاملات ABNBON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ABNBON برابر است با $ 56.48K USD.
آیا ABNBON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ABNBON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ABNBON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:26:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Airbnb (ABNBON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

