قیمت امروز Chia Network

قیمت لحظه‌ ای Chia Network (XCH) در حال حاضر برابر با $ 1.37 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XCH به USD برابر با $ 1.37 برای هر XCH می‌ باشد.

توکن Chia Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #578 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19.74M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.41M XCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XCH در بازه‌ ای بین $ 1.259 (حداقل) و $ 1.376 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,934.50687188 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.9853904845900494 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XCH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +0.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Chia Network (XCH)

رتبه No.578 ارزش بازار $ 19.74M$ 19.74M $ 19.74M حجم (24 ساعته) $ 70.51K$ 70.51K $ 70.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.47M$ 45.47M $ 45.47M سرمایه در گردش 14.41M 14.41M 14.41M عرضه کل 33,191,992 33,191,992 33,191,992 تاریخ صدور 2021-04-28 00:00:00 بلاک چین عمومی CHIA

ارزش بازار فعلی Chia Network برابر است با $ 19.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.51K. عرضه در گردش XCH برابر است با 14.41M، و عرضه کل آن 33191992 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.47M است.