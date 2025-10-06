StablR USDUSDR چیست

StablR USD (USDR) یک استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده توسط دلار آمریکا و مطابق با مقررات MiCAR است، که به ارزش دلار آمریکا متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل‌کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت پشتوانه‌سازی شده است. هدف اصلی USDR ارائه یک جایگزین دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن‌تر و در دسترس‌تر باشد. USDR می‌تواند به‌عنوان یک وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی USDR شامل انجام پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مبادلات ارزی)، و ایجاد سیستم‌های مالی انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر است.

هم اکنون StablR USD در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های StablR USD خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



پیش‌ بینی قیمت StablR USD (USD)

ارزش StablR USD (USDR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از StablR USD (USDR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت StablR USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت StablR USD را بررسی کنید!

توکنومیکس StablR USD (USDR)

درک، توکنومیکس StablR USD (USDR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDR بیشتر بدانید!

نحوه خریدStablR USD (USDR)

آیا به دنبال نحوه خرید StablR USD هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی StablR USD را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

USDR به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع StablR USD

برای درک عمیق‌ تر StablR USD، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره StablR USD امروز StablR USD (USDR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDR به واحد USD برابر است با 1.001 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDR نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.001 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار StablR USD چقدر است؟ ارزش بازار USDR برابر است با $ 8.81M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDR چقدر است؟ عرضه در گردش USDR برابر است با 8.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDR چقدر بوده است؟ USDR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.02146361646693 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.980782166260219 USD رسید. حجم معاملات USDR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDR برابر است با $ 1.76K USD . آیا USDR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به StablR USD (USDR)

