قیمت لحظه‌ ای StablR USD امروز برابر است با 1.001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو StablR USD

StablR USD قیمت لحظه ای(USDR)

قیمت لحظه‌ ای 1 USDR به USD:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای StablR USD (USDR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت StablR USD (USDR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.998
$ 0.998$ 0.998
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.998
$ 0.998$ 0.998

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

+0.30%

+0.30%

قیمت لحظه‌ ای StablR USD (USDR) برابر است با $ 1.001. در 24 ساعت گذشته، USDR در بازه قیمتی حداقل $ 0.998 تا حداکثر $ 1.002 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USDR برابر با $ 1.02146361646693 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.980782166260219 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USDR در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +0.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار StablR USD (USDR)

No.1214

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

$ 1.76K
$ 1.76K$ 1.76K

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

8.80M
8.80M 8.80M

--
----

8,804,451.68
8,804,451.68 8,804,451.68

ETH

ارزش بازار فعلی StablR USD برابر است با $ 8.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.76K. عرضه در گردش USDR برابر است با 8.80M، و عرضه کل آن 8804451.68 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.81M است.

تاریخچه قیمت StablR USD (USDR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت StablR USD برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ +0.003+0.30%
60 روز$ +0.007+0.70%
90 روز$ 00.00%
تغییر قیمت امروز StablR USD

امروز، USDR تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه StablR USD

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.003 (+0.30%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه StablR USD

با گسترش بازه به 60 روز، USDR تغییر $ +0.007 (+0.70%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه StablR USD

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ 0 (0.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت StablR USD (USDR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت StablR USD را ببینید.

StablR USDUSDR چیست

StablR USD (USDR) یک استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده توسط دلار آمریکا و مطابق با مقررات MiCAR است، که به ارزش دلار آمریکا متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل‌کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت پشتوانه‌سازی شده است. هدف اصلی USDR ارائه یک جایگزین دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن‌تر و در دسترس‌تر باشد. USDR می‌تواند به‌عنوان یک وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی USDR شامل انجام پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مبادلات ارزی)، و ایجاد سیستم‌های مالی انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر است.

هم اکنون StablR USD در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های StablR USD خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ USDR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره StablR USD را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید StablR USD شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت StablR USD (USD)

ارزش StablR USD (USDR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از StablR USD (USDR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت StablR USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت StablR USD را بررسی کنید!

توکنومیکس StablR USD (USDR)

درک، توکنومیکس StablR USD (USDR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDR بیشتر بدانید!

نحوه خریدStablR USD (USDR)

آیا به دنبال نحوه خرید StablR USD هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی StablR USD را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

USDR به ارزهای محلی

1 StablR USD(USDR) به VND
26,341.315
1 StablR USD(USDR) به AUD
A$1.52152
1 StablR USD(USDR) به GBP
0.74074
1 StablR USD(USDR) به EUR
0.85085
1 StablR USD(USDR) به USD
$1.001
1 StablR USD(USDR) به MYR
RM4.2042
1 StablR USD(USDR) به TRY
42.00196
1 StablR USD(USDR) به JPY
¥152.152
1 StablR USD(USDR) به ARS
ARS$1,434.09266
1 StablR USD(USDR) به RUB
79.30923
1 StablR USD(USDR) به INR
88.30822
1 StablR USD(USDR) به IDR
Rp16,683.32666
1 StablR USD(USDR) به PHP
59.16911
1 StablR USD(USDR) به EGP
￡E.47.48744
1 StablR USD(USDR) به BRL
R$5.37537
1 StablR USD(USDR) به CAD
C$1.39139
1 StablR USD(USDR) به BDT
122.50238
1 StablR USD(USDR) به NGN
1,459.17772
1 StablR USD(USDR) به COP
$3,849.99615
1 StablR USD(USDR) به ZAR
R.17.22721
1 StablR USD(USDR) به UAH
42.16212
1 StablR USD(USDR) به TZS
T.Sh.2,471.59913
1 StablR USD(USDR) به VES
Bs213.213
1 StablR USD(USDR) به CLP
$940.94
1 StablR USD(USDR) به PKR
Rs282.60232
1 StablR USD(USDR) به KZT
538.45792
1 StablR USD(USDR) به THB
฿32.6326
1 StablR USD(USDR) به TWD
NT$30.66063
1 StablR USD(USDR) به AED
د.إ3.67367
1 StablR USD(USDR) به CHF
Fr0.79079
1 StablR USD(USDR) به HKD
HK$7.76776
1 StablR USD(USDR) به AMD
֏384.69431
1 StablR USD(USDR) به MAD
.د.م9.22922
1 StablR USD(USDR) به MXN
$18.40839
1 StablR USD(USDR) به SAR
ريال3.75375
1 StablR USD(USDR) به ETB
Br151.61146
1 StablR USD(USDR) به KES
KSh129.40928
1 StablR USD(USDR) به JOD
د.أ0.709709
1 StablR USD(USDR) به PLN
3.63363
1 StablR USD(USDR) به RON
лв4.36436
1 StablR USD(USDR) به SEK
kr9.36936
1 StablR USD(USDR) به BGN
лв1.67167
1 StablR USD(USDR) به HUF
Ft333.77344
1 StablR USD(USDR) به CZK
20.87085
1 StablR USD(USDR) به KWD
د.ك0.306306
1 StablR USD(USDR) به ILS
3.25325
1 StablR USD(USDR) به BOB
Bs6.92692
1 StablR USD(USDR) به AZN
1.7017
1 StablR USD(USDR) به TJS
SM9.25925
1 StablR USD(USDR) به GEL
2.72272
1 StablR USD(USDR) به AOA
Kz915.82491
1 StablR USD(USDR) به BHD
.د.ب0.376376
1 StablR USD(USDR) به BMD
$1.001
1 StablR USD(USDR) به DKK
kr6.4064
1 StablR USD(USDR) به HNL
L26.37635
1 StablR USD(USDR) به MUR
45.52548
1 StablR USD(USDR) به NAD
$17.23722
1 StablR USD(USDR) به NOK
kr9.97997
1 StablR USD(USDR) به NZD
$1.73173
1 StablR USD(USDR) به PAB
B/.1.001
1 StablR USD(USDR) به PGK
K4.2042
1 StablR USD(USDR) به QAR
ر.ق3.64364
1 StablR USD(USDR) به RSD
дин.100.64054
1 StablR USD(USDR) به UZS
soʻm12,207.31512
1 StablR USD(USDR) به ALL
L83.23315
1 StablR USD(USDR) به ANG
ƒ1.79179
1 StablR USD(USDR) به AWG
ƒ1.8018
1 StablR USD(USDR) به BBD
$2.002
1 StablR USD(USDR) به BAM
KM1.68168
1 StablR USD(USDR) به BIF
Fr2,978.976
1 StablR USD(USDR) به BND
$1.29129
1 StablR USD(USDR) به BSD
$1.001
1 StablR USD(USDR) به JMD
$160.51035
1 StablR USD(USDR) به KHR
4,036.28225
1 StablR USD(USDR) به KMF
Fr423.423
1 StablR USD(USDR) به LAK
21,760.86913
1 StablR USD(USDR) به LKR
රු304.52422
1 StablR USD(USDR) به MDL
L16.95694
1 StablR USD(USDR) به MGA
Ar4,488.7843
1 StablR USD(USDR) به MOP
P8.008
1 StablR USD(USDR) به MVR
15.3153
1 StablR USD(USDR) به MWK
MK1,737.84611
1 StablR USD(USDR) به MZN
MT63.97391
1 StablR USD(USDR) به NPR
रु141.32118
1 StablR USD(USDR) به PYG
7,099.092
1 StablR USD(USDR) به RWF
Fr1,452.451
1 StablR USD(USDR) به SBD
$8.23823
1 StablR USD(USDR) به SCR
13.68367
1 StablR USD(USDR) به SRD
$39.92989
1 StablR USD(USDR) به SVC
$8.75875
1 StablR USD(USDR) به SZL
L17.23722
1 StablR USD(USDR) به TMT
m3.51351
1 StablR USD(USDR) به TND
د.ت2.920918
1 StablR USD(USDR) به TTD
$6.79679
1 StablR USD(USDR) به UGX
Sh3,487.484
1 StablR USD(USDR) به XAF
Fr562.562
1 StablR USD(USDR) به XCD
$2.7027
1 StablR USD(USDR) به XOF
Fr562.562
1 StablR USD(USDR) به XPF
Fr102.102
1 StablR USD(USDR) به BWP
P13.36335
1 StablR USD(USDR) به BZD
$2.01201
1 StablR USD(USDR) به CVE
$95.00491
1 StablR USD(USDR) به DJF
Fr177.177
1 StablR USD(USDR) به DOP
$64.11405
1 StablR USD(USDR) به DZD
د.ج130.15002
1 StablR USD(USDR) به FJD
$2.26226
1 StablR USD(USDR) به GNF
Fr8,703.695
1 StablR USD(USDR) به GTQ
Q7.66766
1 StablR USD(USDR) به GYD
$209.58938
1 StablR USD(USDR) به ISK
kr122.122

منابع StablR USD

برای درک عمیق‌ تر StablR USD، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی StablR USD
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره StablR USD

امروز StablR USD (USDR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USDR به واحد USD برابر است با 1.001 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USDR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USDR نسبت به USD برابر است با $ 1.001. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار StablR USD چقدر است؟
ارزش بازار USDR برابر است با $ 8.81M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USDR چقدر است؟
عرضه در گردش USDR برابر است با 8.80M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDR چقدر بوده است؟
USDR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.02146361646693 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USDR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USDR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.980782166260219 USD رسید.
حجم معاملات USDR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDR برابر است با $ 1.76K USD.
آیا USDR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USDR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به StablR USD (USDR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب USDR به USD

مقدار

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 1 USD

معامله USDR

/USDCUSDR
$0.999
$0.999$0.999
0.00%
/USDTUSDR
$1.001
$1.001$1.001
0.00%

