قیمت امروز Enso

قیمت لحظه‌ ای Enso (ENSO) در حال حاضر برابر با $ 0.8402 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ENSO به USD برابر با $ 0.8402 برای هر ENSO می‌ باشد.

توکن Enso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ENSO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ENSO در بازه‌ ای بین $ 0.7178 (حداقل) و $ 0.8584 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ENSO طی یک ساعت گذشته به میزان +6.35% و در هفت روز اخیر به میزان -12.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 88.21K رسیده است.

اطلاعات بازار Enso (ENSO)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 88.21K$ 88.21K $ 88.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.02M$ 84.02M $ 84.02M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Enso برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 88.21K. عرضه در گردش ENSO برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.02M است.