قیمت امروز IoTeX Network

قیمت لحظه‌ ای IoTeX Network (IOTX) در حال حاضر برابر با $ 0.002637 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IOTX به USD برابر با $ 0.002637 برای هر IOTX می‌ باشد.

توکن IoTeX Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #560 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24.90M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.44B IOTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IOTX در بازه‌ ای بین $ 0.002614 (حداقل) و $ 0.002772 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.26109233189335929 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00121598058355739 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IOTX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.61% و در هفت روز اخیر به میزان +9.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.58K رسیده است.

اطلاعات بازار IoTeX Network (IOTX)

رتبه No.560 ارزش بازار $ 24.90M$ 24.90M $ 24.90M حجم (24 ساعته) $ 62.58K$ 62.58K $ 62.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.37M$ 26.37M $ 26.37M سرمایه در گردش 9.44B 9.44B 9.44B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 9,441,368,502.27327779 نرخ گردش 94.41% تاریخ صدور 2018-05-21 00:00:00 قیمت صدور $ 0.007$ 0.007 $ 0.007 بلاک چین عمومی IOTX

ارزش بازار فعلی IoTeX Network برابر است با $ 24.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.58K. عرضه در گردش IOTX برابر است با 9.44B، و عرضه کل آن 9441368502.27327779 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.37M است.