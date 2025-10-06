قیمت لحظه‌ ای Meta Platforms امروز برابر است با 753.98 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت METAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت METAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Meta Platforms امروز برابر است با 753.98 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت METAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت METAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Meta Platforms

Meta Platforms قیمت لحظه ای(METAON)

قیمت لحظه‌ ای 1 METAON به USD:

$753.9
$753.9$753.9
+0.24%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Meta Platforms (METAON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:53:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Meta Platforms (METAON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 746.74
$ 746.74$ 746.74
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 755.3
$ 755.3$ 755.3
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 746.74
$ 746.74$ 746.74

$ 755.3
$ 755.3$ 755.3

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 697.2743680767724
$ 697.2743680767724$ 697.2743680767724

+0.09%

+0.24%

+2.75%

+2.75%

قیمت لحظه‌ ای Meta Platforms (METAON) برابر است با $ 753.98. در 24 ساعت گذشته، METAON در بازه قیمتی حداقل $ 746.74 تا حداکثر $ 755.3 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته METAON برابر با $ 783.5142352704004 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 697.2743680767724 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، METAON در یک ساعت گذشته +0.09%، در 24 ساعت گذشته +0.24% و در 7 روز گذشته +2.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Meta Platforms (METAON)

No.1887

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 56.12K
$ 56.12K$ 56.12K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

2.48K
2.48K 2.48K

2,479.04745875
2,479.04745875 2,479.04745875

ETH

ارزش بازار فعلی Meta Platforms برابر است با $ 1.87M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.12K. عرضه در گردش METAON برابر است با 2.48K، و عرضه کل آن 2479.04745875 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.87M است.

تاریخچه قیمت Meta Platforms (METAON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Meta Platforms برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.805+0.24%
30 روز$ -4.33-0.58%
60 روز$ +73.98+10.87%
90 روز$ +73.98+10.87%
تغییر قیمت امروز Meta Platforms

امروز، METAON تغییر $ +1.805 (+0.24%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Meta Platforms

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -4.33 (-0.58%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Meta Platforms

با گسترش بازه به 60 روز، METAON تغییر $ +73.98 (+10.87%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Meta Platforms

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +73.98 (+10.87%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Meta Platforms (METAON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Meta Platforms را ببینید.

Meta PlatformsMETAON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Meta Platforms در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Meta Platforms خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ METAON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Meta Platforms را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Meta Platforms شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Meta Platforms (USD)

ارزش Meta Platforms (METAON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Meta Platforms (METAON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Meta Platforms را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Meta Platforms را بررسی کنید!

توکنومیکس Meta Platforms (METAON)

درک، توکنومیکس Meta Platforms (METAON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده METAON بیشتر بدانید!

نحوه خریدMeta Platforms (METAON)

آیا به دنبال نحوه خرید Meta Platforms هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Meta Platforms را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

METAON به ارزهای محلی

منابع Meta Platforms

برای درک عمیق‌ تر Meta Platforms، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Meta Platforms
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Meta Platforms

امروز Meta Platforms (METAON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای METAON به واحد USD برابر است با 753.98 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی METAON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی METAON نسبت به USD برابر است با $ 753.98. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Meta Platforms چقدر است؟
ارزش بازار METAON برابر است با $ 1.87M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش METAON چقدر است؟
عرضه در گردش METAON برابر است با 2.48K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت METAON چقدر بوده است؟
METAON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 783.5142352704004 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت METAON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
METAON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 697.2743680767724 USD رسید.
حجم معاملات METAON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای METAON برابر است با $ 56.12K USD.
آیا METAON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد METAON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت METAON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:53:23 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

