قیمت امروز AaveToken

قیمت لحظه‌ ای AaveToken (AAVE) در حال حاضر برابر با $ 87.12 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AAVE به USD برابر با $ 87.12 برای هر AAVE می‌ باشد.

توکن AaveToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #54 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.34B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.41M AAVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AAVE در بازه‌ ای بین $ 85.15 (حداقل) و $ 87.26 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 666.86497857 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AAVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 91.33K رسیده است.

اطلاعات بازار AaveToken (AAVE)

رتبه No.54 ارزش بازار $ 1.34B$ 1.34B $ 1.34B حجم (24 ساعته) $ 91.33K$ 91.33K $ 91.33K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B سرمایه در گردش 15.41M 15.41M 15.41M عرضه کل 16,000,000 16,000,000 16,000,000 سهم بازار 0.04% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی AaveToken برابر است با $ 1.34B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.33K. عرضه در گردش AAVE برابر است با 15.41M، و عرضه کل آن 16000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.39B است.