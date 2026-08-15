قیمت امروز AITECH Cloud Network

قیمت لحظه‌ ای AITECH Cloud Network (ACN) در حال حاضر برابر با $ 0.004877 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACN به USD برابر با $ 0.004877 برای هر ACN می‌ باشد.

توکن AITECH Cloud Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #891 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.70M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.78B ACN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACN در بازه‌ ای بین $ 0.004783 (حداقل) و $ 0.004983 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.49763528365825555 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00502796088740184 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -8.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 201.78K رسیده است.

اطلاعات بازار AITECH Cloud Network (ACN)

رتبه No.891 ارزش بازار $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M حجم (24 ساعته) $ 201.78K$ 201.78K $ 201.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.75M$ 9.75M $ 9.75M سرمایه در گردش 1.78B 1.78B 1.78B حداکثر عرضه 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 عرضه کل 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 نرخ گردش 89.20% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی AITECH Cloud Network برابر است با $ 8.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 201.78K. عرضه در گردش ACN برابر است با 1.78B، و عرضه کل آن 1986052500 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.75M است.