قیمت امروز MXN

قیمت لحظه‌ ای MXN (MXN) در حال حاضر برابر با $ 0.05543 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MXN به USD برابر با $ 0.05543 برای هر MXN می‌ باشد.

توکن MXN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MXN در بازه‌ ای بین $ 0.0554 (حداقل) و $ 0.05584 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MXN طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.59K رسیده است.

اطلاعات بازار MXN (MXN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 52.59K$ 52.59K $ 52.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی MXN برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.59K. عرضه در گردش MXN برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.