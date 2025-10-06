قیمت لحظه‌ ای Figma امروز برابر است با 53.29 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FIGON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FIGON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Figma امروز برابر است با 53.29 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FIGON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FIGON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FIGON

اطلاعات قیمت FIGON

وب‌سایت رسمی FIGON

توکنومیکس FIGON

پیش‌بینی قیمت FIGON

تاریخچه FIGON

راهنمای خرید FIGON

مبدل FIGON به ارز فیات

اسپات FIGON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Figma

Figma قیمت لحظه ای(FIGON)

قیمت لحظه‌ ای 1 FIGON به USD:

$53.29
$53.29$53.29
+0.37%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Figma (FIGON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:03:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Figma (FIGON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 52.8
$ 52.8$ 52.8
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 55.15
$ 55.15$ 55.15
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 52.8
$ 52.8$ 52.8

$ 55.15
$ 55.15$ 55.15

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947$ 49.64263991441947

+0.15%

+0.37%

-5.15%

-5.15%

قیمت لحظه‌ ای Figma (FIGON) برابر است با $ 53.29. در 24 ساعت گذشته، FIGON در بازه قیمتی حداقل $ 52.8 تا حداکثر $ 55.15 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FIGON برابر با $ 71.95000313657503 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 49.64263991441947 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FIGON در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته +0.37% و در 7 روز گذشته -5.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Figma (FIGON)

No.2604

$ 437.99K
$ 437.99K$ 437.99K

$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K

$ 437.99K
$ 437.99K$ 437.99K

8.22K
8.22K 8.22K

8,219.05219345
8,219.05219345 8,219.05219345

ETH

ارزش بازار فعلی Figma برابر است با $ 437.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.13K. عرضه در گردش FIGON برابر است با 8.22K، و عرضه کل آن 8219.05219345 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 437.99K است.

تاریخچه قیمت Figma (FIGON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Figma برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.1964+0.37%
30 روز$ +1.14+2.18%
60 روز$ +23.29+77.63%
90 روز$ +23.29+77.63%
تغییر قیمت امروز Figma

امروز، FIGON تغییر $ +0.1964 (+0.37%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Figma

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +1.14 (+2.18%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Figma

با گسترش بازه به 60 روز، FIGON تغییر $ +23.29 (+77.63%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Figma

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +23.29 (+77.63%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Figma (FIGON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Figma را ببینید.

FigmaFIGON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Figma در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Figma خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FIGON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Figma را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Figma شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Figma (USD)

ارزش Figma (FIGON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Figma (FIGON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Figma را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Figma را بررسی کنید!

توکنومیکس Figma (FIGON)

درک، توکنومیکس Figma (FIGON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FIGON بیشتر بدانید!

نحوه خریدFigma (FIGON)

آیا به دنبال نحوه خرید Figma هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Figma را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FIGON به ارزهای محلی

1 Figma(FIGON) به VND
1,402,326.35
1 Figma(FIGON) به AUD
A$81.0008
1 Figma(FIGON) به GBP
39.4346
1 Figma(FIGON) به EUR
45.2965
1 Figma(FIGON) به USD
$53.29
1 Figma(FIGON) به MYR
RM223.818
1 Figma(FIGON) به TRY
2,236.0484
1 Figma(FIGON) به JPY
¥8,100.08
1 Figma(FIGON) به ARS
ARS$76,346.4514
1 Figma(FIGON) به RUB
4,222.6996
1 Figma(FIGON) به INR
4,701.2438
1 Figma(FIGON) به IDR
Rp888,166.3114
1 Figma(FIGON) به PHP
3,151.5706
1 Figma(FIGON) به EGP
￡E.2,528.0776
1 Figma(FIGON) به BRL
R$286.1673
1 Figma(FIGON) به CAD
C$74.0731
1 Figma(FIGON) به BDT
6,521.6302
1 Figma(FIGON) به NGN
77,681.8988
1 Figma(FIGON) به COP
$204,961.3335
1 Figma(FIGON) به ZAR
R.917.6538
1 Figma(FIGON) به UAH
2,244.5748
1 Figma(FIGON) به TZS
T.Sh.131,579.9377
1 Figma(FIGON) به VES
Bs11,350.77
1 Figma(FIGON) به CLP
$50,092.6
1 Figma(FIGON) به PKR
Rs15,044.8328
1 Figma(FIGON) به KZT
28,665.7568
1 Figma(FIGON) به THB
฿1,738.3198
1 Figma(FIGON) به TWD
NT$1,633.3385
1 Figma(FIGON) به AED
د.إ195.5743
1 Figma(FIGON) به CHF
Fr42.0991
1 Figma(FIGON) به HKD
HK$413.5304
1 Figma(FIGON) به AMD
֏20,479.8799
1 Figma(FIGON) به MAD
.د.م491.3338
1 Figma(FIGON) به MXN
$980.0031
1 Figma(FIGON) به SAR
ريال199.8375
1 Figma(FIGON) به ETB
Br8,071.3034
1 Figma(FIGON) به KES
KSh6,889.3312
1 Figma(FIGON) به JOD
د.أ37.78261
1 Figma(FIGON) به PLN
193.4427
1 Figma(FIGON) به RON
лв232.3444
1 Figma(FIGON) به SEK
kr498.7944
1 Figma(FIGON) به BGN
лв88.9943
1 Figma(FIGON) به HUF
Ft17,763.1557
1 Figma(FIGON) به CZK
1,111.6294
1 Figma(FIGON) به KWD
د.ك16.30674
1 Figma(FIGON) به ILS
173.1925
1 Figma(FIGON) به BOB
Bs368.7668
1 Figma(FIGON) به AZN
90.593
1 Figma(FIGON) به TJS
SM492.9325
1 Figma(FIGON) به GEL
144.9488
1 Figma(FIGON) به AOA
Kz48,755.5539
1 Figma(FIGON) به BHD
.د.ب20.03704
1 Figma(FIGON) به BMD
$53.29
1 Figma(FIGON) به DKK
kr341.056
1 Figma(FIGON) به HNL
L1,404.1915
1 Figma(FIGON) به MUR
2,423.6292
1 Figma(FIGON) به NAD
$917.6538
1 Figma(FIGON) به NOK
kr531.8342
1 Figma(FIGON) به NZD
$92.1917
1 Figma(FIGON) به PAB
B/.53.29
1 Figma(FIGON) به PGK
K223.818
1 Figma(FIGON) به QAR
ر.ق193.9756
1 Figma(FIGON) به RSD
дин.5,358.8424
1 Figma(FIGON) به UZS
soʻm649,877.9448
1 Figma(FIGON) به ALL
L4,431.0635
1 Figma(FIGON) به ANG
ƒ95.3891
1 Figma(FIGON) به AWG
ƒ95.922
1 Figma(FIGON) به BBD
$106.58
1 Figma(FIGON) به BAM
KM89.5272
1 Figma(FIGON) به BIF
Fr158,591.04
1 Figma(FIGON) به BND
$68.7441
1 Figma(FIGON) به BSD
$53.29
1 Figma(FIGON) به JMD
$8,545.0515
1 Figma(FIGON) به KHR
214,878.6025
1 Figma(FIGON) به KMF
Fr22,541.67
1 Figma(FIGON) به LAK
1,158,478.2377
1 Figma(FIGON) به LKR
රු16,211.8838
1 Figma(FIGON) به MDL
L902.7326
1 Figma(FIGON) به MGA
Ar238,968.347
1 Figma(FIGON) به MOP
P426.32
1 Figma(FIGON) به MVR
815.337
1 Figma(FIGON) به MWK
MK92,517.3019
1 Figma(FIGON) به MZN
MT3,405.7639
1 Figma(FIGON) به NPR
रु7,523.4822
1 Figma(FIGON) به PYG
377,932.68
1 Figma(FIGON) به RWF
Fr77,323.79
1 Figma(FIGON) به SBD
$438.5767
1 Figma(FIGON) به SCR
728.4743
1 Figma(FIGON) به SRD
$2,125.7381
1 Figma(FIGON) به SVC
$466.2875
1 Figma(FIGON) به SZL
L917.6538
1 Figma(FIGON) به TMT
m187.0479
1 Figma(FIGON) به TND
د.ت155.50022
1 Figma(FIGON) به TTD
$361.8391
1 Figma(FIGON) به UGX
Sh185,662.36
1 Figma(FIGON) به XAF
Fr29,948.98
1 Figma(FIGON) به XCD
$143.883
1 Figma(FIGON) به XOF
Fr29,948.98
1 Figma(FIGON) به XPF
Fr5,435.58
1 Figma(FIGON) به BWP
P711.4215
1 Figma(FIGON) به BZD
$107.1129
1 Figma(FIGON) به CVE
$5,057.7539
1 Figma(FIGON) به DJF
Fr9,432.33
1 Figma(FIGON) به DOP
$3,413.2245
1 Figma(FIGON) به DZD
د.ج6,928.7658
1 Figma(FIGON) به FJD
$120.4354
1 Figma(FIGON) به GNF
Fr463,356.55
1 Figma(FIGON) به GTQ
Q408.2014
1 Figma(FIGON) به GYD
$11,157.8602
1 Figma(FIGON) به ISK
kr6,501.38

منابع Figma

برای درک عمیق‌ تر Figma، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Figma
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Figma

امروز Figma (FIGON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FIGON به واحد USD برابر است با 53.29 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FIGON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FIGON نسبت به USD برابر است با $ 53.29. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Figma چقدر است؟
ارزش بازار FIGON برابر است با $ 437.99K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FIGON چقدر است؟
عرضه در گردش FIGON برابر است با 8.22K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FIGON چقدر بوده است؟
FIGON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 71.95000313657503 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FIGON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FIGON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 49.64263991441947 USD رسید.
حجم معاملات FIGON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FIGON برابر است با $ 61.13K USD.
آیا FIGON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FIGON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FIGON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:03:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Figma (FIGON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب FIGON به USD

مقدار

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 53.29 USD

معامله FIGON

/USDTFIGON
$53.29
$53.29$53.29
+0.28%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,436.00
$114,436.00$114,436.00

-0.46%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,137.40
$4,137.40$4,137.40

-0.85%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05622
$0.05622$0.05622

+0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.52
$201.52$201.52

+0.70%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0318
$4.0318$4.0318

-22.25%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,137.40
$4,137.40$4,137.40

-0.85%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,436.00
$114,436.00$114,436.00

-0.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.52
$201.52$201.52

+0.70%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6452
$2.6452$2.6452

-0.60%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,145.95
$1,145.95$1,145.95

+0.20%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001169
$0.001169$0.001169

+94.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01817
$0.01817$0.01817

+81.70%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001595
$0.0000000000000001595$0.0000000000000001595

+1,363.30%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1656
$0.1656$0.1656

+231.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000297
$0.0000000000297$0.0000000000297

+191.17%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04592
$0.04592$0.04592

+129.60%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01817
$0.01817$0.01817

+81.70%