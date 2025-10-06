قیمت لحظه‌ ای KGEN امروز برابر است با 0.2529 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KGEN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KGEN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای KGEN امروز برابر است با 0.2529 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KGEN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KGEN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:35:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KGEN (KGEN) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای KGEN (KGEN) برابر است با $ 0.2529. در 24 ساعت گذشته، KGEN در بازه قیمتی حداقل $ 0.2401 تا حداکثر $ 0.3037 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KGEN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KGEN در یک ساعت گذشته +1.44%، در 24 ساعت گذشته +1.44% و در 7 روز گذشته -12.34% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KGEN (KGEN)

ارزش بازار فعلی KGEN برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 907.56K. عرضه در گردش KGEN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 252.90M است.

تاریخچه قیمت KGEN (KGEN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت KGEN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00359+1.44%
30 روز$ +0.0529+26.45%
60 روز$ +0.0529+26.45%
90 روز$ +0.0529+26.45%
تغییر قیمت امروز KGEN

امروز، KGEN تغییر $ +0.00359 (+1.44%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه KGEN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0529 (+26.45%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه KGEN

با گسترش بازه به 60 روز، KGEN تغییر $ +0.0529 (+26.45%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه KGEN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0529 (+26.45%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت KGEN (KGEN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت KGEN را ببینید.

KGENKGEN چیست

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

هم اکنون KGEN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های KGEN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ KGEN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره KGEN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید KGEN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت KGEN (USD)

ارزش KGEN (KGEN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KGEN (KGEN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KGEN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KGEN را بررسی کنید!

توکنومیکس KGEN (KGEN)

درک، توکنومیکس KGEN (KGEN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KGEN بیشتر بدانید!

نحوه خریدKGEN (KGEN)

آیا به دنبال نحوه خرید KGEN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی KGEN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

KGEN به ارزهای محلی

منابع KGEN

برای درک عمیق‌ تر KGEN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی KGEN
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره KGEN

امروز KGEN (KGEN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KGEN به واحد USD برابر است با 0.2529 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KGEN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KGEN نسبت به USD برابر است با $ 0.2529. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KGEN چقدر است؟
ارزش بازار KGEN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KGEN چقدر است؟
عرضه در گردش KGEN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KGEN چقدر بوده است؟
KGEN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KGEN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KGEN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات KGEN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KGEN برابر است با $ 907.56K USD.
آیا KGEN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KGEN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KGEN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:35:45 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

