قیمت امروز Chainlink

قیمت لحظه‌ ای Chainlink (LINK) در حال حاضر برابر با $ 9.463 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LINK به USD برابر با $ 9.463 برای هر LINK می‌ باشد.

توکن Chainlink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #12 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.22B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 657.10M LINK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LINK در بازه‌ ای بین $ 8.781 (حداقل) و $ 9.742 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 52.87608912 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.1262969970703125 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LINK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان +12.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 827.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Chainlink (LINK)

رتبه No.12 ارزش بازار $ 6.22B$ 6.22B $ 6.22B حجم (24 ساعته) $ 827.64K$ 827.64K $ 827.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.46B$ 9.46B $ 9.46B سرمایه در گردش 657.10M 657.10M 657.10M عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 سهم بازار 0.31% تاریخ صدور 2017-09-21 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0914$ 0.0914 $ 0.0914 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Chainlink برابر است با $ 6.22B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 827.64K. عرضه در گردش LINK برابر است با 657.10M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.46B است.