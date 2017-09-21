قیمت امروز Chainlink

قیمت لحظه ای Chainlink(LINK)
قیمت لحظه ای Chainlink (LINK) در حال حاضر برابر با $ 9.463 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LINK به USD برابر با $ 9.463 برای هر LINK می باشد.
توکن Chainlink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #12 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.22B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 657.10M LINK می باشد. طی 24 ساعت گذشته، LINK در بازه ای بین $ 8.781 (حداقل) و $ 9.742 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 52.87608912 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.1262969970703125 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز LINK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان +12.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 827.64K رسیده است.
No.12
0.31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
ارزش بازار فعلی Chainlink برابر است با $ 6.22B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 827.64K. عرضه در گردش LINK برابر است با 657.10M، و عرضه کل آن 1000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 9.46B است.
-0.28%
+6.85%
+12.84%
+12.84%
پیگیری تغییرات قیمت Chainlink برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.60666
|+6.85%
|30 روز
|$ +1.019
|+12.06%
|60 روز
|$ +1.263
|+15.40%
|90 روز
|$ -0.252
|-2.60%
امروز، LINK تغییر $ +0.60666 (+6.85%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +1.019 (+12.06%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، LINK تغییر $ +1.263 (+15.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.252 (-2.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
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تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Chainlink احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
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چینلینک Chainlink بهعنوان پلتفرم اوراکل استاندارد صنعت، نقش کلیدی در انتقال بازارهای سرمایه به بستر بلاکچین و تأمین زیرساخت اصلی بخش عمدهای از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ایفا میکند. ساختار فناورانهی چینلینک شامل مجموعهای از ابزارها و پروتکلهاست که استانداردهای حیاتی داده، تعاملپذیری (Interoperability)، انطباق (Compliance) و حفظ حریم خصوصی را برای توسعهی کاربردهای پیشرفته بلاکچینی فراهم میسازد — از جمله توکنیزهسازی داراییهای نهادی، خدمات وامدهی، پرداختها، استیبلکوینها و موارد دیگر. چینلینک با ابداع مفهوم شبکههای اوراکل غیرمتمرکز (Decentralized Oracle Networks)، بستر اجرای دهها تریلیون دلار تراکنش را فراهم کرده و در حال حاضر بخش اعظم اکوسیستم DeFi را از نظر امنیت داده و زیرساخت تغذیه میکند.
همچنین بسیاری از بزرگترین مؤسسات خدمات مالی جهان — از جمله Swift، Euroclear، Mastercard، Fidelity International، UBS، ANZ — و پروتکلهای برتر مانند Aave، GMX، Lido و پروژههای متعدد دیگر، استانداردها و زیرساخت چینلینک را بهعنوان چارچوب فنی خود برگزیدهاند. چینلینک از مدل کارمزدی نوآورانهای بهره میبرد که در آن درآمدهای درونزنجیرهای و برونزنجیرهای ناشی از پذیرش سازمانی به توکن LINK تبدیل و در ذخیره استراتژیک چینلینک (Chainlink Reserve) نگهداری میشود. این مدل اقتصادی، همسو با رشد پذیرش سازمانی، چرخهای پایدار برای توسعه بلندمدت اکوسیستم ایجاد میکند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به وبسایت رسمی chain.link مراجعه کنید.
توکن LINK توکن بومی شبکهی Chainlink است که نقش محوری در پرداخت هزینه خدمات، تضمین امنیت شبکه و دریافت پاداشها دارد. در مدل اقتصادی چینلینک، درآمد حاصل از پذیرش سازمانی در سطح برونزنجیرهای و فعالیتهای درونزنجیرهای به توکن LINK تبدیل شده و به ذخیره استراتژیک چینلینک (Chainlink Reserve) منتقل میشود. هدف از ایجاد این ذخیره، پشتیبانی از رشد پایدار و بلندمدت شبکه از طریق انباشت توکن LINK حاصل از درآمدهای کلان شرکتهای سازمانی و خدمات فعال در شبکه است — درآمدی که تاکنون به صدها میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب، چینلینک با ترکیب مدل درآمدی نوآورانه و طراحی اقتصادی هوشمندانه، جایگاه خود را بهعنوان یکی از زیرساختهای بنیادین بازارهای مالی مبتنی بر بلاکچین تثبیت کرده است.
برای درک عمیق تر Chainlink، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
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