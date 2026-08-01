قیمت امروز RIF

قیمت لحظه‌ ای RIF (RIF) در حال حاضر برابر با $ 0.06998 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIF به USD برابر با $ 0.06998 برای هر RIF می‌ باشد.

توکن RIF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #161 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69.98M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RIF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIF در بازه‌ ای بین $ 0.0664 (حداقل) و $ 0.07178 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.45910638 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0273613350172 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIF طی یک ساعت گذشته به میزان -1.55% و در هفت روز اخیر به میزان +2.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.09K رسیده است.

اطلاعات بازار RIF (RIF)

رتبه No.161 ارزش بازار $ 69.98M$ 69.98M $ 69.98M حجم (24 ساعته) $ 65.09K$ 65.09K $ 65.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.98M$ 69.98M $ 69.98M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی RBTC

ارزش بازار فعلی RIF برابر است با $ 69.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.09K. عرضه در گردش RIF برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.98M است.