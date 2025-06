TNK

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

نامTNK

رتبهNo.1208

ارزش بازار$0,00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0,00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)3,41%

تامین گردش21 000 000

حداکثر عرضه21 000 000

عرضه کل21 000 000

نرخ گردش1%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت7.911982442698248,2023-12-16

کمترین قیمت0.002123294088625495,2024-04-14

بلاک چین عمومیBRC20

معرفیTrac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.