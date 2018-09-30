قیمت امروز USDCoin

قیمت لحظه‌ ای USDCoin (USDC) در حال حاضر برابر با $ 1.00093 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDC به USD برابر با $ 1.00093 برای هر USDC می‌ باشد.

توکن USDCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #5 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74.87B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 74.80B USDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDC در بازه‌ ای بین $ 1.0007 (حداقل) و $ 1.001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.34955637833248418 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.8774 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.86M رسیده است.

اطلاعات بازار USDCoin (USDC)

رتبه No.5 ارزش بازار $ 74.87B$ 74.87B $ 74.87B حجم (24 ساعته) $ 32.86M$ 32.86M $ 32.86M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.87B$ 74.87B $ 74.87B سرمایه در گردش 74.80B 74.80B 74.80B عرضه کل 74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991 سهم بازار 3.34% تاریخ صدور 2018-09-30 00:00:00 قیمت صدور $ 1$ 1 $ 1 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی USDCoin برابر است با $ 74.87B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.86M. عرضه در گردش USDC برابر است با 74.80B، و عرضه کل آن 74797050697.46208991 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.87B است.