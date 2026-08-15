قیمت امروز GAIB

قیمت لحظه‌ ای GAIB (GAIB) در حال حاضر برابر با $ 0.01299 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAIB به USD برابر با $ 0.01299 برای هر GAIB می‌ باشد.

توکن GAIB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1497 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.66M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 204.83M GAIB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAIB در بازه‌ ای بین $ 0.01283 (حداقل) و $ 0.01302 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.280400180508391 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01139103867091702 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAIB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -3.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.11K رسیده است.

اطلاعات بازار GAIB (GAIB)

رتبه No.1497 ارزش بازار $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M حجم (24 ساعته) $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.99M$ 12.99M $ 12.99M سرمایه در گردش 204.83M 204.83M 204.83M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 20.48% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی GAIB برابر است با $ 2.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.11K. عرضه در گردش GAIB برابر است با 204.83M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.99M است.