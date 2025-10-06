OLAXBTAIO چیست

OlaXBT یک پلتفرم هوش بازار مبتنی بر Web3 و قدرت گرفته از هوش مصنوعی است که بر بستر BNB Smart Chain ساخته شده است. این پروژه با بهره گیری از یادگیری تقویتی (RL) و بازارچه Model Context Protocol (MCP)، به کاربران امکان میدهد تا سیستم های عامل مستقل خود را با ترکیب ماژول های ترید، ابزارهای MCP و ایجنت ها برای تولید سیگنال و تحلیل معاملاتی بسازند.توکن بومی AIO برای پرداخت کارمزد تراکنشها، استیکینگ در والت ها و حاکمیت پلتفرم مورد استفاده قرار میگیرد. این پلتفرم دارای رابط چت بات بدون نیاز به کدنویسی و سازنده ایجنت مشابه Langflow است که به کاربران امکان ساخت و شخصی سازی ایجنت های معاملاتی و مدیریت دارایی را میدهد. بازارچه MCP نیز امکان خرید، فروش و درآمدزایی از ایجنت ها را فراهم میکند. OlaXBT یک پلتفرم هوش بازار مبتنی بر Web3 و قدرت گرفته از هوش مصنوعی است که بر بستر BNB Smart Chain ساخته شده است. این پروژه با بهره گیری از یادگیری تقویتی (RL) و بازارچه Model Context Protocol (MCP)، به کاربران امکان میدهد تا سیستم های عامل مستقل خود را با ترکیب ماژول های ترید، ابزارهای MCP و ایجنت ها برای تولید سیگنال و تحلیل معاملاتی بسازند.توکن بومی AIO برای پرداخت کارمزد تراکنشها، استیکینگ در والت ها و حاکمیت پلتفرم مورد استفاده قرار میگیرد. این پلتفرم دارای رابط چت بات بدون نیاز به کدنویسی و سازنده ایجنت مشابه Langflow است که به کاربران امکان ساخت و شخصی سازی ایجنت های معاملاتی و مدیریت دارایی را میدهد. بازارچه MCP نیز امکان خرید، فروش و درآمدزایی از ایجنت ها را فراهم میکند.

هم اکنون OLAXBT در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OLAXBT خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ AIO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OLAXBT را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OLAXBT شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OLAXBT (USD)

ارزش OLAXBT (AIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OLAXBT (AIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OLAXBT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OLAXBT را بررسی کنید!

توکنومیکس OLAXBT (AIO)

درک، توکنومیکس OLAXBT (AIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIO بیشتر بدانید!

نحوه خریدOLAXBT (AIO)

آیا به دنبال نحوه خرید OLAXBT هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OLAXBT را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AIO به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع OLAXBT

برای درک عمیق‌ تر OLAXBT، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OLAXBT امروز OLAXBT (AIO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIO به واحد USD برابر است با 0.15473 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.15473 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OLAXBT چقدر است؟ ارزش بازار AIO برابر است با $ 35.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIO چقدر است؟ عرضه در گردش AIO برابر است با 230.25M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIO چقدر بوده است؟ AIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.20548860379382622 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04215223361578995 USD رسید. حجم معاملات AIO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIO برابر است با $ 147.26K USD . آیا AIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OLAXBT (AIO)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد