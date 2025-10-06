قیمت لحظه‌ ای OLAXBT امروز برابر است با 0.15473 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OLAXBT امروز برابر است با 0.15473 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو OLAXBT

OLAXBT قیمت لحظه ای(AIO)

قیمت لحظه‌ ای 1 AIO به USD:

$0.15473
+6.48%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای OLAXBT (AIO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OLAXBT (AIO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.14312
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.16428
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.14312
$ 0.16428
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
+3.74%

+6.48%

-1.74%

-1.74%

قیمت لحظه‌ ای OLAXBT (AIO) برابر است با $ 0.15473. در 24 ساعت گذشته، AIO در بازه قیمتی حداقل $ 0.14312 تا حداکثر $ 0.16428 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AIO برابر با $ 0.20548860379382622 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.04215223361578995 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AIO در یک ساعت گذشته +3.74%، در 24 ساعت گذشته +6.48% و در 7 روز گذشته -1.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OLAXBT (AIO)

No.662

$ 35.63M
$ 147.26K
$ 154.73M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%

BSC

ارزش بازار فعلی OLAXBT برابر است با $ 35.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 147.26K. عرضه در گردش AIO برابر است با 230.25M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 154.73M است.

تاریخچه قیمت OLAXBT (AIO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت OLAXBT برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0094163+6.48%
30 روز$ +0.00067+0.43%
60 روز$ +0.06762+77.62%
90 روز$ +0.13473+673.65%
تغییر قیمت امروز OLAXBT

امروز، AIO تغییر $ +0.0094163 (+6.48%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه OLAXBT

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00067 (+0.43%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه OLAXBT

با گسترش بازه به 60 روز، AIO تغییر $ +0.06762 (+77.62%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه OLAXBT

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.13473 (+673.65%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت OLAXBT (AIO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت OLAXBT را ببینید.

OLAXBTAIO چیست

OlaXBT یک پلتفرم هوش بازار مبتنی بر Web3 و قدرت گرفته از هوش مصنوعی است که بر بستر BNB Smart Chain ساخته شده است. این پروژه با بهره گیری از یادگیری تقویتی (RL) و بازارچه Model Context Protocol (MCP)، به کاربران امکان میدهد تا سیستم های عامل مستقل خود را با ترکیب ماژول های ترید، ابزارهای MCP و ایجنت ها برای تولید سیگنال و تحلیل معاملاتی بسازند.توکن بومی AIO برای پرداخت کارمزد تراکنشها، استیکینگ در والت ها و حاکمیت پلتفرم مورد استفاده قرار میگیرد. این پلتفرم دارای رابط چت بات بدون نیاز به کدنویسی و سازنده ایجنت مشابه Langflow است که به کاربران امکان ساخت و شخصی سازی ایجنت های معاملاتی و مدیریت دارایی را میدهد. بازارچه MCP نیز امکان خرید، فروش و درآمدزایی از ایجنت ها را فراهم میکند.

هم اکنون OLAXBT در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OLAXBT خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AIO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OLAXBT را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OLAXBT شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OLAXBT (USD)

ارزش OLAXBT (AIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OLAXBT (AIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OLAXBT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OLAXBT را بررسی کنید!

توکنومیکس OLAXBT (AIO)

درک، توکنومیکس OLAXBT (AIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIO بیشتر بدانید!

نحوه خریدOLAXBT (AIO)

آیا به دنبال نحوه خرید OLAXBT هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OLAXBT را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AIO به ارزهای محلی

1 OLAXBT(AIO) به VND
4,071.71995
1 OLAXBT(AIO) به AUD
A$0.2351896
1 OLAXBT(AIO) به GBP
0.1145002
1 OLAXBT(AIO) به EUR
0.1315205
1 OLAXBT(AIO) به USD
$0.15473
1 OLAXBT(AIO) به MYR
RM0.649866
1 OLAXBT(AIO) به TRY
6.4924708
1 OLAXBT(AIO) به JPY
¥23.51896
1 OLAXBT(AIO) به ARS
ARS$221.6754818
1 OLAXBT(AIO) به RUB
12.2608052
1 OLAXBT(AIO) به INR
13.6502806
1 OLAXBT(AIO) به IDR
Rp2,578.8323018
1 OLAXBT(AIO) به PHP
9.1507322
1 OLAXBT(AIO) به EGP
￡E.7.3403912
1 OLAXBT(AIO) به BRL
R$0.8309001
1 OLAXBT(AIO) به CAD
C$0.2150747
1 OLAXBT(AIO) به BDT
18.9358574
1 OLAXBT(AIO) به NGN
225.5530156
1 OLAXBT(AIO) به COP
$595.1147895
1 OLAXBT(AIO) به ZAR
R.2.6644506
1 OLAXBT(AIO) به UAH
6.5172276
1 OLAXBT(AIO) به TZS
T.Sh.382.0484849
1 OLAXBT(AIO) به VES
Bs32.95749
1 OLAXBT(AIO) به CLP
$145.4462
1 OLAXBT(AIO) به PKR
Rs43.6833736
1 OLAXBT(AIO) به KZT
83.2323616
1 OLAXBT(AIO) به THB
฿5.0472926
1 OLAXBT(AIO) به TWD
NT$4.7424745
1 OLAXBT(AIO) به AED
د.إ0.5678591
1 OLAXBT(AIO) به CHF
Fr0.1222367
1 OLAXBT(AIO) به HKD
HK$1.2007048
1 OLAXBT(AIO) به AMD
֏59.4642863
1 OLAXBT(AIO) به MAD
.د.م1.4266106
1 OLAXBT(AIO) به MXN
$2.8454847
1 OLAXBT(AIO) به SAR
ريال0.5802375
1 OLAXBT(AIO) به ETB
Br23.4354058
1 OLAXBT(AIO) به KES
KSh20.0034944
1 OLAXBT(AIO) به JOD
د.أ0.10970357
1 OLAXBT(AIO) به PLN
0.5616699
1 OLAXBT(AIO) به RON
лв0.6746228
1 OLAXBT(AIO) به SEK
kr1.4482728
1 OLAXBT(AIO) به BGN
лв0.2583991
1 OLAXBT(AIO) به HUF
Ft51.5761509
1 OLAXBT(AIO) به CZK
3.2276678
1 OLAXBT(AIO) به KWD
د.ك0.04734738
1 OLAXBT(AIO) به ILS
0.5028725
1 OLAXBT(AIO) به BOB
Bs1.0707316
1 OLAXBT(AIO) به AZN
0.263041
1 OLAXBT(AIO) به TJS
SM1.4312525
1 OLAXBT(AIO) به GEL
0.4208656
1 OLAXBT(AIO) به AOA
Kz141.5640243
1 OLAXBT(AIO) به BHD
.د.ب0.05817848
1 OLAXBT(AIO) به BMD
$0.15473
1 OLAXBT(AIO) به DKK
kr0.990272
1 OLAXBT(AIO) به HNL
L4.0771355
1 OLAXBT(AIO) به MUR
7.0371204
1 OLAXBT(AIO) به NAD
$2.6644506
1 OLAXBT(AIO) به NOK
kr1.5442054
1 OLAXBT(AIO) به NZD
$0.2676829
1 OLAXBT(AIO) به PAB
B/.0.15473
1 OLAXBT(AIO) به PGK
K0.649866
1 OLAXBT(AIO) به QAR
ر.ق0.5632172
1 OLAXBT(AIO) به RSD
дин.15.5596488
1 OLAXBT(AIO) به UZS
soʻm1,886.9509176
1 OLAXBT(AIO) به ALL
L12.8657995
1 OLAXBT(AIO) به ANG
ƒ0.2769667
1 OLAXBT(AIO) به AWG
ƒ0.278514
1 OLAXBT(AIO) به BBD
$0.30946
1 OLAXBT(AIO) به BAM
KM0.2599464
1 OLAXBT(AIO) به BIF
Fr460.47648
1 OLAXBT(AIO) به BND
$0.1996017
1 OLAXBT(AIO) به BSD
$0.15473
1 OLAXBT(AIO) به JMD
$24.8109555
1 OLAXBT(AIO) به KHR
623.9100425
1 OLAXBT(AIO) به KMF
Fr65.45079
1 OLAXBT(AIO) به LAK
3,363.6955849
1 OLAXBT(AIO) به LKR
රු47.0719606
1 OLAXBT(AIO) به MDL
L2.6211262
1 OLAXBT(AIO) به MGA
Ar693.855739
1 OLAXBT(AIO) به MOP
P1.23784
1 OLAXBT(AIO) به MVR
2.367369
1 OLAXBT(AIO) به MWK
MK268.6283003
1 OLAXBT(AIO) به MZN
MT9.8887943
1 OLAXBT(AIO) به NPR
रु21.8447814
1 OLAXBT(AIO) به PYG
1,097.34516
1 OLAXBT(AIO) به RWF
Fr224.51323
1 OLAXBT(AIO) به SBD
$1.2734279
1 OLAXBT(AIO) به SCR
2.1151591
1 OLAXBT(AIO) به SRD
$6.1721797
1 OLAXBT(AIO) به SVC
$1.3538875
1 OLAXBT(AIO) به SZL
L2.6644506
1 OLAXBT(AIO) به TMT
m0.5431023
1 OLAXBT(AIO) به TND
د.ت0.45150214
1 OLAXBT(AIO) به TTD
$1.0506167
1 OLAXBT(AIO) به UGX
Sh539.07932
1 OLAXBT(AIO) به XAF
Fr86.95826
1 OLAXBT(AIO) به XCD
$0.417771
1 OLAXBT(AIO) به XOF
Fr86.95826
1 OLAXBT(AIO) به XPF
Fr15.78246
1 OLAXBT(AIO) به BWP
P2.0656455
1 OLAXBT(AIO) به BZD
$0.3110073
1 OLAXBT(AIO) به CVE
$14.6854243
1 OLAXBT(AIO) به DJF
Fr27.38721
1 OLAXBT(AIO) به DOP
$9.9104565
1 OLAXBT(AIO) به DZD
د.ج20.1179946
1 OLAXBT(AIO) به FJD
$0.3496898
1 OLAXBT(AIO) به GNF
Fr1,345.37735
1 OLAXBT(AIO) به GTQ
Q1.1852318
1 OLAXBT(AIO) به GYD
$32.3973674
1 OLAXBT(AIO) به ISK
kr18.87706

منابع OLAXBT

برای درک عمیق‌ تر OLAXBT، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی OLAXBT
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OLAXBT

امروز OLAXBT (AIO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AIO به واحد USD برابر است با 0.15473 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AIO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AIO نسبت به USD برابر است با $ 0.15473. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OLAXBT چقدر است؟
ارزش بازار AIO برابر است با $ 35.63M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AIO چقدر است؟
عرضه در گردش AIO برابر است با 230.25M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIO چقدر بوده است؟
AIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.20548860379382622 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04215223361578995 USD رسید.
حجم معاملات AIO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIO برابر است با $ 147.26K USD.
آیا AIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OLAXBT (AIO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 AIO = 0.15473 USD

معامله AIO

/USDTAIO
$0.15473
$0.15473$0.15473
+6.51%

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,404.54
$114,404.54$114,404.54

-0.49%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.03
$4,135.03$4,135.03

-0.90%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05824
$0.05824$0.05824

+4.54%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.62
$201.62$201.62

+0.75%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.6909
$4.6909$4.6909

-9.54%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.03
$4,135.03$4,135.03

-0.90%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,404.54
$114,404.54$114,404.54

-0.49%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.62
$201.62$201.62

+0.75%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6414
$2.6414$2.6414

-0.74%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.57
$1,146.57$1,146.57

+0.25%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001292
$0.001292$0.001292

+115.33%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01791
$0.01791$0.01791

+79.10%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001483
$0.0000000000000001483$0.0000000000000001483

+1,260.55%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1653
$0.1653$0.1653

+230.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000309
$0.0000000000309$0.0000000000309

+202.94%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04420
$0.04420$0.04420

+121.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01791
$0.01791$0.01791

+79.10%