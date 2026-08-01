قیمت امروز Syscoin

قیمت لحظه‌ ای Syscoin (SYS) در حال حاضر برابر با $ 0.001677 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYS به USD برابر با $ 0.001677 برای هر SYS می‌ باشد.

توکن Syscoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1666 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.49M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 891.04M SYS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYS در بازه‌ ای بین $ 0.00151 (حداقل) و $ 0.001799 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.3084718542375575 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00019916699966416 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -29.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 83.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Syscoin (SYS)

رتبه No.1666 ارزش بازار $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M حجم (24 ساعته) $ 83.55K$ 83.55K $ 83.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M سرمایه در گردش 891.04M 891.04M 891.04M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 891,042,450.00739 891,042,450.00739 891,042,450.00739 بلاک چین عمومی SYS

ارزش بازار فعلی Syscoin برابر است با $ 1.49M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 83.55K. عرضه در گردش SYS برابر است با 891.04M، و عرضه کل آن 891042450.00739 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.49M است.