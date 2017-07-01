قیمت امروز Tron

قیمت لحظه‌ ای Tron (TRX) در حال حاضر برابر با $ 0.3321 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRX به USD برابر با $ 0.3321 برای هر TRX می‌ باشد.

توکن Tron در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31.49B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 94.83B TRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRX در بازه‌ ای بین $ 0.3308 (حداقل) و $ 0.3334 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.44067471530141733 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00109125999733806 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.79M رسیده است.

اطلاعات بازار Tron (TRX)

رتبه No.8 ارزش بازار $ 31.49B$ 31.49B $ 31.49B حجم (24 ساعته) $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.49B$ 31.49B $ 31.49B سرمایه در گردش 94.83B 94.83B 94.83B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864 سهم بازار 1.35% تاریخ صدور 2017-07-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0015$ 0.0015 $ 0.0015 بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی Tron برابر است با $ 31.49B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.79M. عرضه در گردش TRX برابر است با 94.83B، و عرضه کل آن 94831167511.389864 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.49B است.