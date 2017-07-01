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قیمت لحظه‌ ای Tron امروز برابر است با 0.3321 USD. ارزش بازار TRX معادل 31,493,416,345.7396335344 USD است. نرخ زنده TRX در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Tron امروز برابر است با 0.3321 USD. ارزش بازار TRX معادل 31,493,416,345.7396335344 USD است. نرخ زنده TRX در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

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وایت‌ پیپر TRX

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قیمت لحظه ای Tron(TRX)

قیمت لحظه‌ ای 1 TRX به USD:

$0.3322
$0.3322$0.3322
+0.24%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tron (TRX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 02:34:27 (UTC+8)

قیمت امروز Tron

قیمت لحظه‌ ای Tron (TRX) در حال حاضر برابر با $ 0.3321 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRX به USD برابر با $ 0.3321 برای هر TRX می‌ باشد.

توکن Tron در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31.49B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 94.83B TRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRX در بازه‌ ای بین $ 0.3308 (حداقل) و $ 0.3334 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.44067471530141733 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00109125999733806 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.79M رسیده است.

اطلاعات بازار Tron (TRX)

No.8

$ 31.49B
$ 31.49B$ 31.49B

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 31.49B
$ 31.49B$ 31.49B

94.83B
94.83B 94.83B

--
----

94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864

1.35%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

TRX

ارزش بازار فعلی Tron برابر است با $ 31.49B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.79M. عرضه در گردش TRX برابر است با 94.83B، و عرضه کل آن 94831167511.389864 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.49B است.

تاریخچه قیمت Tron به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.3308
$ 0.3308$ 0.3308
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.3334
$ 0.3334$ 0.3334
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.3308
$ 0.3308$ 0.3308

$ 0.3334
$ 0.3334$ 0.3334

$ 0.44067471530141733
$ 0.44067471530141733$ 0.44067471530141733

$ 0.00109125999733806
$ 0.00109125999733806$ 0.00109125999733806

0.00%

+0.24%

+1.00%

+1.00%

تاریخچه قیمت Tron (TRX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Tron برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000795+0.24%
30 روز$ +0.009+2.78%
60 روز$ +0.0156+4.92%
90 روز$ -0.024-6.74%
تغییر قیمت امروز Tron

امروز، TRX تغییر $ +0.000795 (+0.24%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Tron

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.009 (+2.78%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Tron

با گسترش بازه به 60 روز، TRX تغییر $ +0.0156 (+4.92%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Tron

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.024 (-6.74%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Tron (TRX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Tron را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Tron

پیش‌ بینی قیمت Tron (TRX) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی TRX تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Tron (TRX) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Tron احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Tron در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی TRX برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Tron کلیک کنید.

چگونه Tron را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Tron را آغاز کنید؟ خرید TRX در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Tron را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Tron (TRX) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Tron فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Tron (TRX)

با Tron چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Tron تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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خرید Tron (TRX) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

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TronTRX چیست

TRON: وب غیرمتمرکز TRON به ساخت زیرساخت برای یک اینترنت واقعی غیرمتمرکز اختصاص دارد. پروتکل TRON، یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌عامل‌های مبتنی بر بلاک‌چین در جهان است که مقیاس‌پذیری، دسترسی بالا و پشتیبانی از پردازش با توان بالا (HTC) را ارائه می‌دهد و به‌عنوان پایه‌ای برای تمام برنامه‌های غیرمتمرکز در اکوسیستم TRON عمل می‌کند. همچنین از سازگاری بهتر برای قراردادهای هوشمند اتریوم از طریق یک پلتفرم نوآورانه و قابل اتصال پشتیبانی می‌کند. از 24 جولای 2018، TRON شرکت BitTorrent Inc. را که یک شرکت فناوری اینترنتی مستقر در سانفرانسیسکو است، خریداری کرد. این شرکت فناوری‌های توزیع‌شده‌ای طراحی می‌کند که به‌طور کارآمد مقیاس‌پذیر هستند، هوش را در لبه نگه می‌دارند و کنترل محتوا و داده‌ها را در دست سازندگان و مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. هر ماه بیش از 170 میلیون نفر از محصولات توسعه‌یافته توسط BitTorrent Inc. استفاده می‌کنند. پروتکل‌های آن روزانه تا 40٪ از ترافیک اینترنت جهان را جابجا می‌کنند. اکنون TRON یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌عامل‌های مبتنی بر بلاک‌چین در جهان با بیش از 100 میلیون کاربر است.

منابع Tron

برای درک عمیق‌ تر Tron، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Tron
کاوشگر بلاک

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Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 02:34:27 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tron (TRX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Tron بیشتر کاوش کنید

TRX USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی TRX پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز TRX/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Tron (TRX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Tron را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTTRX
$0.332
$0.332$0.332
+0.21%
11.46M (USDT)
/USDCTRX
$0.3316
$0.3316$0.3316
+0.21%
87.12K (USDT)
/BTCTRX
$0.000005265
$0.000005265$0.000005265
+0.24%
25.08K (USDT)
/EURTRX
$0.2866
$0.2866$0.2866
+0.06%
191.81K (USDT)
/USD1TRX
$0.3319
$0.3319$0.3319
+0.15%
1.59M (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TRX به USD

مقدار

TRX
TRX
USD
USD

1 TRX = 0.3321 USD