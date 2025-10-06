قیمت لحظه‌ ای Recall امروز برابر است با 0.5152 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RECALL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RECALL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Recall امروز برابر است با 0.5152 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RECALL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RECALL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Recall

Recall قیمت لحظه ای(RECALL)

قیمت لحظه‌ ای 1 RECALL به USD:

$0.5158
+10.37%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Recall (RECALL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:38:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Recall (RECALL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.4189
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.5283
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.4189
$ 0.5283
$ 0.8448301237691339
$ 0.2689544073225574
+2.10%

+10.37%

+40.68%

+40.68%

قیمت لحظه‌ ای Recall (RECALL) برابر است با $ 0.5152. در 24 ساعت گذشته، RECALL در بازه قیمتی حداقل $ 0.4189 تا حداکثر $ 0.5283 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RECALL برابر با $ 0.8448301237691339 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.2689544073225574 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RECALL در یک ساعت گذشته +2.10%، در 24 ساعت گذشته +10.37% و در 7 روز گذشته +40.68% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Recall (RECALL)

No.338

$ 103.59M
$ 2.37M
$ 515.20M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

ارزش بازار فعلی Recall برابر است با $ 103.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.37M. عرضه در گردش RECALL برابر است با 201.07M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 515.20M است.

تاریخچه قیمت Recall (RECALL) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Recall برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.048463+10.37%
30 روز$ +0.3652+243.46%
60 روز$ +0.3652+243.46%
90 روز$ +0.3652+243.46%
تغییر قیمت امروز Recall

امروز، RECALL تغییر $ +0.048463 (+10.37%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Recall

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.3652 (+243.46%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Recall

با گسترش بازه به 60 روز، RECALL تغییر $ +0.3652 (+243.46%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Recall

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.3652 (+243.46%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Recall (RECALL) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Recall را ببینید.

RecallRECALL چیست

Recall یک لایه غیرمتمرکز برای اعتبارسنجی و کشف (Reputation & Discovery Layer) در اقتصاد عامل‌های هوش مصنوعی (AI Agent Economy) است که به نیاز حیاتی برای رتبه‌بندی و هماهنگی شفاف و قابل‌تأیید میان عامل‌های هوش مصنوعی پاسخ می‌دهد. این پروژه بر پایه‌ی برنامه کاربردی و قراردادهای هوشمند خود بر بستر Base توسعه یافته و از طریق Axelar از قابلیت تعامل میان‌زنجیره‌ای (Cross-Chain Interoperability) نیز پشتیبانی می‌کند. Recall با ذخیره‌سازی داده‌های تله‌متری قابل‌تأیید (Verifiable Agent Telemetry)، امکان هماهنگی اعتماد‌حداقلی (Trust-Minimized Coordination) را برای کاربران وب ۳ (Web3) و سازمان‌های شرکتی (Enterprise) فراهم می‌سازد.

هم اکنون Recall در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Recall خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ RECALL را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Recall را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Recall شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Recall (USD)

ارزش Recall (RECALL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Recall (RECALL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Recall را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Recall را بررسی کنید!

توکنومیکس Recall (RECALL)

درک، توکنومیکس Recall (RECALL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RECALL بیشتر بدانید!

نحوه خریدRecall (RECALL)

آیا به دنبال نحوه خرید Recall هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Recall را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

RECALL به ارزهای محلی

منابع Recall

برای درک عمیق‌ تر Recall، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Recall
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Recall

امروز Recall (RECALL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RECALL به واحد USD برابر است با 0.5152 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RECALL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RECALL نسبت به USD برابر است با $ 0.5152. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Recall چقدر است؟
ارزش بازار RECALL برابر است با $ 103.59M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RECALL چقدر است؟
عرضه در گردش RECALL برابر است با 201.07M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RECALL چقدر بوده است؟
RECALL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.8448301237691339 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RECALL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RECALL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.2689544073225574 USD رسید.
حجم معاملات RECALL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RECALL برابر است با $ 2.37M USD.
آیا RECALL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RECALL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RECALL مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Recall (RECALL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

