قیمت لحظه‌ ای Aster امروز برابر است با 1.0747 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASTER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASTER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Aster

Aster قیمت لحظه ای(ASTER)

قیمت لحظه‌ ای 1 ASTER به USD:

$1.0745
$1.0745$1.0745
-0.38%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Aster (ASTER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Aster (ASTER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.1685
$ 1.1685$ 1.1685
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.1685
$ 1.1685$ 1.1685

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-0.18%

-0.38%

-5.95%

-5.95%

قیمت لحظه‌ ای Aster (ASTER) برابر است با $ 1.0747. در 24 ساعت گذشته، ASTER در بازه قیمتی حداقل $ 1.05 تا حداکثر $ 1.1685 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ASTER برابر با $ 2.419058923870731 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.08438718204444161 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ASTER در یک ساعت گذشته -0.18%، در 24 ساعت گذشته -0.38% و در 7 روز گذشته -5.95% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Aster (ASTER)

No.43

$ 2.17B
$ 2.17B$ 2.17B

$ 30.44M
$ 30.44M$ 30.44M

$ 8.60B
$ 8.60B$ 8.60B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

ارزش بازار فعلی Aster برابر است با $ 2.17B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 30.44M. عرضه در گردش ASTER برابر است با 2.02B، و عرضه کل آن 8000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.60B است.

تاریخچه قیمت Aster (ASTER) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Aster برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.004099-0.38%
30 روز$ -0.7808-42.09%
60 روز$ +0.7747+258.23%
90 روز$ +0.7747+258.23%
تغییر قیمت امروز Aster

امروز، ASTER تغییر $ -0.004099 (-0.38%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Aster

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.7808 (-42.09%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Aster

با گسترش بازه به 60 روز، ASTER تغییر $ +0.7747 (+258.23%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Aster

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.7747 (+258.23%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Aster (ASTER) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Aster را ببینید.

AsterASTER چیست

Aster یک صرافی غیرمتمرکز نسل بعدی برای معاملات فیوچرز دائمی است که برای همه ساخته شده است. پس از ادغام Astherus با APX Finance در اواخر 2024، این هویت جدید چیزی فراتر از یک تغییر نام است. ما در حال متحول کردن روش معامله قراردادهای دائمی و استفاده از دارایی‌ها در دنیای غیرمتمرکز هستیم.

هم اکنون Aster در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Aster خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ASTER را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Aster را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Aster شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Aster (USD)

ارزش Aster (ASTER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aster (ASTER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aster را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aster را بررسی کنید!

توکنومیکس Aster (ASTER)

درک، توکنومیکس Aster (ASTER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASTER بیشتر بدانید!

نحوه خریدAster (ASTER)

آیا به دنبال نحوه خرید Aster هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Aster را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ASTER به ارزهای محلی

1 Aster(ASTER) به VND
28,280.7305
1 Aster(ASTER) به AUD
A$1.633544
1 Aster(ASTER) به GBP
0.795278
1 Aster(ASTER) به EUR
0.913495
1 Aster(ASTER) به USD
$1.0747
1 Aster(ASTER) به MYR
RM4.51374
1 Aster(ASTER) به TRY
45.094412
1 Aster(ASTER) به JPY
¥163.3544
1 Aster(ASTER) به ARS
ARS$1,539.679702
1 Aster(ASTER) به RUB
85.159228
1 Aster(ASTER) به INR
94.810034
1 Aster(ASTER) به IDR
Rp17,911.659502
1 Aster(ASTER) به PHP
63.557758
1 Aster(ASTER) به EGP
￡E.50.983768
1 Aster(ASTER) به BRL
R$5.771139
1 Aster(ASTER) به CAD
C$1.493833
1 Aster(ASTER) به BDT
131.521786
1 Aster(ASTER) به NGN
1,566.611684
1 Aster(ASTER) به COP
$4,133.457405
1 Aster(ASTER) به ZAR
R.18.506334
1 Aster(ASTER) به UAH
45.266364
1 Aster(ASTER) به TZS
T.Sh.2,653.574011
1 Aster(ASTER) به VES
Bs228.9111
1 Aster(ASTER) به CLP
$1,010.218
1 Aster(ASTER) به PKR
Rs303.409304
1 Aster(ASTER) به KZT
578.102624
1 Aster(ASTER) به THB
฿35.056714
1 Aster(ASTER) به TWD
NT$32.939555
1 Aster(ASTER) به AED
د.إ3.944149
1 Aster(ASTER) به CHF
Fr0.849013
1 Aster(ASTER) به HKD
HK$8.339672
1 Aster(ASTER) به AMD
֏413.017957
1 Aster(ASTER) به MAD
.د.م9.908734
1 Aster(ASTER) به MXN
$19.763733
1 Aster(ASTER) به SAR
ريال4.030125
1 Aster(ASTER) به ETB
Br162.774062
1 Aster(ASTER) به KES
KSh138.937216
1 Aster(ASTER) به JOD
د.أ0.7619623
1 Aster(ASTER) به PLN
3.901161
1 Aster(ASTER) به RON
лв4.685692
1 Aster(ASTER) به SEK
kr10.059192
1 Aster(ASTER) به BGN
лв1.794749
1 Aster(ASTER) به HUF
Ft358.229751
1 Aster(ASTER) به CZK
22.418242
1 Aster(ASTER) به KWD
د.ك0.3288582
1 Aster(ASTER) به ILS
3.492775
1 Aster(ASTER) به BOB
Bs7.436924
1 Aster(ASTER) به AZN
1.82699
1 Aster(ASTER) به TJS
SM9.940975
1 Aster(ASTER) به GEL
2.923184
1 Aster(ASTER) به AOA
Kz983.253777
1 Aster(ASTER) به BHD
.د.ب0.4040872
1 Aster(ASTER) به BMD
$1.0747
1 Aster(ASTER) به DKK
kr6.87808
1 Aster(ASTER) به HNL
L28.318345
1 Aster(ASTER) به MUR
48.877356
1 Aster(ASTER) به NAD
$18.506334
1 Aster(ASTER) به NOK
kr10.725506
1 Aster(ASTER) به NZD
$1.859231
1 Aster(ASTER) به PAB
B/.1.0747
1 Aster(ASTER) به PGK
K4.51374
1 Aster(ASTER) به QAR
ر.ق3.911908
1 Aster(ASTER) به RSD
дин.108.071832
1 Aster(ASTER) به UZS
soʻm13,106.095464
1 Aster(ASTER) به ALL
L89.361305
1 Aster(ASTER) به ANG
ƒ1.923713
1 Aster(ASTER) به AWG
ƒ1.93446
1 Aster(ASTER) به BBD
$2.1494
1 Aster(ASTER) به BAM
KM1.805496
1 Aster(ASTER) به BIF
Fr3,198.3072
1 Aster(ASTER) به BND
$1.386363
1 Aster(ASTER) به BSD
$1.0747
1 Aster(ASTER) به JMD
$172.328145
1 Aster(ASTER) به KHR
4,333.459075
1 Aster(ASTER) به KMF
Fr454.5981
1 Aster(ASTER) به LAK
23,363.043011
1 Aster(ASTER) به LKR
රු326.945234
1 Aster(ASTER) به MDL
L18.205418
1 Aster(ASTER) به MGA
Ar4,819.27721
1 Aster(ASTER) به MOP
P8.5976
1 Aster(ASTER) به MVR
16.44291
1 Aster(ASTER) به MWK
MK1,865.797417
1 Aster(ASTER) به MZN
MT68.684077
1 Aster(ASTER) به NPR
रु151.726146
1 Aster(ASTER) به PYG
7,621.7724
1 Aster(ASTER) به RWF
Fr1,559.3897
1 Aster(ASTER) به SBD
$8.844781
1 Aster(ASTER) به SCR
14.691149
1 Aster(ASTER) به SRD
$42.869783
1 Aster(ASTER) به SVC
$9.403625
1 Aster(ASTER) به SZL
L18.506334
1 Aster(ASTER) به TMT
m3.772197
1 Aster(ASTER) به TND
د.ت3.1359746
1 Aster(ASTER) به TTD
$7.297213
1 Aster(ASTER) به UGX
Sh3,744.2548
1 Aster(ASTER) به XAF
Fr603.9814
1 Aster(ASTER) به XCD
$2.90169
1 Aster(ASTER) به XOF
Fr603.9814
1 Aster(ASTER) به XPF
Fr109.6194
1 Aster(ASTER) به BWP
P14.347245
1 Aster(ASTER) به BZD
$2.160147
1 Aster(ASTER) به CVE
$101.999777
1 Aster(ASTER) به DJF
Fr190.2219
1 Aster(ASTER) به DOP
$68.834535
1 Aster(ASTER) به DZD
د.ج139.732494
1 Aster(ASTER) به FJD
$2.428822
1 Aster(ASTER) به GNF
Fr9,344.5165
1 Aster(ASTER) به GTQ
Q8.232202
1 Aster(ASTER) به GYD
$225.020686
1 Aster(ASTER) به ISK
kr131.1134

منابع Aster

برای درک عمیق‌ تر Aster، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Aster
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Aster

امروز Aster (ASTER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ASTER به واحد USD برابر است با 1.0747 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ASTER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ASTER نسبت به USD برابر است با $ 1.0747. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Aster چقدر است؟
ارزش بازار ASTER برابر است با $ 2.17B USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ASTER چقدر است؟
عرضه در گردش ASTER برابر است با 2.02B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASTER چقدر بوده است؟
ASTER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.419058923870731 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ASTER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ASTER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08438718204444161 USD رسید.
حجم معاملات ASTER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASTER برابر است با $ 30.44M USD.
آیا ASTER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ASTER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASTER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:45 (UTC+8)

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ASTER به USD

مقدار

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.0747 USD

معامله ASTER

/USDCASTER
$1.0745
$1.0745$1.0745
-0.91%
/USDTASTER
$1.0745
$1.0745$1.0745
-0.43%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

