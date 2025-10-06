AsterASTER چیست

Aster یک صرافی غیرمتمرکز نسل بعدی برای معاملات فیوچرز دائمی است که برای همه ساخته شده است. پس از ادغام Astherus با APX Finance در اواخر 2024، این هویت جدید چیزی فراتر از یک تغییر نام است. ما در حال متحول کردن روش معامله قراردادهای دائمی و استفاده از دارایی‌ها در دنیای غیرمتمرکز هستیم.

هم اکنون Aster در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Aster خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ ASTER را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Aster را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Aster شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Aster (USD)

ارزش Aster (ASTER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aster (ASTER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aster را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aster را بررسی کنید!

توکنومیکس Aster (ASTER)

درک، توکنومیکس Aster (ASTER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASTER بیشتر بدانید!

نحوه خریدAster (ASTER)

آیا به دنبال نحوه خرید Aster هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Aster را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ASTER به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Aster

برای درک عمیق‌ تر Aster، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Aster امروز Aster (ASTER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ASTER به واحد USD برابر است با 1.0747 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ASTER نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.0747 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ASTER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Aster چقدر است؟ ارزش بازار ASTER برابر است با $ 2.17B USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ASTER چقدر است؟ عرضه در گردش ASTER برابر است با 2.02B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASTER چقدر بوده است؟ ASTER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.419058923870731 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ASTER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ASTER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08438718204444161 USD رسید. حجم معاملات ASTER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASTER برابر است با $ 30.44M USD . آیا ASTER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ASTER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASTER مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Aster (ASTER)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

