قیمت امروز GMX

قیمت لحظه‌ ای GMX (GMX) در حال حاضر برابر با $ 6.655 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMX به USD برابر با $ 6.655 برای هر GMX می‌ باشد.

توکن GMX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #352 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69.31M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.42M GMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMX در بازه‌ ای بین $ 6.618 (حداقل) و $ 6.788 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 90.88797255032739 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 4.878502133196772 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +2.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.63K رسیده است.

اطلاعات بازار GMX (GMX)

رتبه No.352 ارزش بازار $ 69.31M$ 69.31M $ 69.31M حجم (24 ساعته) $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 88.18M$ 88.18M $ 88.18M سرمایه در گردش 10.42M 10.42M 10.42M حداکثر عرضه 13,250,000 13,250,000 13,250,000 عرضه کل 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 نرخ گردش 78.60% بلاک چین عمومی ARB

ارزش بازار فعلی GMX برابر است با $ 69.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.63K. عرضه در گردش GMX برابر است با 10.42M، و عرضه کل آن 10415338.94765688 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88.18M است.