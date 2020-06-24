قیمت امروز balancer

قیمت لحظه‌ ای balancer (BAL) در حال حاضر برابر با $ 0.10588 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAL به USD برابر با $ 0.10588 برای هر BAL می‌ باشد.

توکن balancer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1071 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.39M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 69.79M BAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAL در بازه‌ ای بین $ 0.1046 (حداقل) و $ 0.11107 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 74.77226165 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.10067042130923654 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -3.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.35K رسیده است.

اطلاعات بازار balancer (BAL)

رتبه No.1071 ارزش بازار $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M حجم (24 ساعته) $ 56.35K$ 56.35K $ 56.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.18M$ 10.18M $ 10.18M سرمایه در گردش 69.79M 69.79M 69.79M حداکثر عرضه 96,150,704 96,150,704 96,150,704 عرضه کل 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 نرخ گردش 72.58% تاریخ صدور 2020-06-24 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی balancer برابر است با $ 7.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.35K. عرضه در گردش BAL برابر است با 69.79M، و عرضه کل آن 72368512.92020285 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.18M است.