قیمت امروز Bana Protocol

قیمت لحظه‌ ای Bana Protocol (BANA) در حال حاضر برابر با $ 1.99 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 134.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BANA به USD برابر با $ 1.99 برای هر BANA می‌ باشد.

توکن Bana Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- BANA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BANA در بازه‌ ای بین $ 0.848 (حداقل) و $ 1.99 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BANA طی یک ساعت گذشته به میزان +4.73% و در هفت روز اخیر به میزان +136.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Bana Protocol (BANA)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.99B$ 1.99B $ 1.99B سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Bana Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.14K. عرضه در گردش BANA برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.99B است.