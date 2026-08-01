قیمت امروز SNX

قیمت لحظه‌ ای SNX (SNX) در حال حاضر برابر با $ 0.2001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNX به USD برابر با $ 0.2001 برای هر SNX می‌ باشد.

توکن SNX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #199 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68.94M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 344.52M SNX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNX در بازه‌ ای بین $ 0.1965 (حداقل) و $ 0.2005 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 28.77103007 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0325776275658 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -5.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.35K رسیده است.

اطلاعات بازار SNX (SNX)

رتبه No.199 ارزش بازار $ 68.94M$ 68.94M $ 68.94M حجم (24 ساعته) $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.01M$ 68.01M $ 68.01M سرمایه در گردش 344.52M 344.52M 344.52M حداکثر عرضه 339,889,850.089 339,889,850.089 339,889,850.089 عرضه کل 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 نرخ گردش 101.36% سهم بازار 0.01% قیمت صدور $ 0.9$ 0.9 $ 0.9 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی SNX برابر است با $ 68.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.35K. عرضه در گردش SNX برابر است با 344.52M، و عرضه کل آن 344939867.55566317 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.01M است.