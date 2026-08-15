قیمت امروز Tether Gold

قیمت لحظه‌ ای Tether Gold (GOLD(XAUT)) در حال حاضر برابر با $ 4,360.87 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOLD(XAUT) به USD برابر با $ 4,360.87 برای هر GOLD(XAUT) می‌ باشد.

توکن Tether Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #34 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.67B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 612.82K GOLD(XAUT) می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOLD(XAUT) در بازه‌ ای بین $ 4,352.69 (حداقل) و $ 4,374.97 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5,597.095966295455 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,408.88233399 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOLD(XAUT) طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 516.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Tether Gold (GOLD(XAUT))

رتبه No.34 ارزش بازار $ 2.67B$ 2.67B $ 2.67B حجم (24 ساعته) $ 516.85K$ 516.85K $ 516.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.09B$ 3.09B $ 3.09B سرمایه در گردش 612.82K 612.82K 612.82K عرضه کل 707,747.089 707,747.089 707,747.089 سهم بازار 0.11% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Tether Gold برابر است با $ 2.67B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 516.85K. عرضه در گردش GOLD(XAUT) برابر است با 612.82K، و عرضه کل آن 707747.089 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.09B است.