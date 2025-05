WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

نامWAL

رتبهNo.100

ارزش بازار$0,00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0,00

سهم بازار0.0002%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)1,67%

تامین گردش1 315 416 667

حداکثر عرضه5 000 000 000

عرضه کل5 000 000 000

نرخ گردش0.263%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.8742222240859585,2025-03-27

کمترین قیمت0.35568715943995327,2025-03-27

بلاک چین عمومیSUI

معرفیWalrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.