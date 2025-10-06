قیمت لحظه‌ ای UCN امروز برابر است با 1418.88 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UCN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UCN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای UCN امروز برابر است با 1418.88 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UCN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UCN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره UCN

اطلاعات قیمت UCN

وایت‌ پیپر UCN

وب‌سایت رسمی UCN

توکنومیکس UCN

پیش‌بینی قیمت UCN

تاریخچه UCN

راهنمای خرید UCN

مبدل UCN به ارز فیات

اسپات UCN

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو UCN

UCN قیمت لحظه ای(UCN)

قیمت لحظه‌ ای 1 UCN به USD:

$1,418.86
$1,418.86$1,418.86
+0.01%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای UCN (UCN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت UCN (UCN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1,413.21
$ 1,413.21$ 1,413.21
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1,418.92
$ 1,418.92$ 1,418.92
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1,413.21
$ 1,413.21$ 1,413.21

$ 1,418.92
$ 1,418.92$ 1,418.92

--
----

--
----

-0.01%

+0.01%

+3.20%

+3.20%

قیمت لحظه‌ ای UCN (UCN) برابر است با $ 1,418.88. در 24 ساعت گذشته، UCN در بازه قیمتی حداقل $ 1,413.21 تا حداکثر $ 1,418.92 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UCN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UCN در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته +3.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار UCN (UCN)

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 141.89M
$ 141.89M$ 141.89M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

ارزش بازار فعلی UCN برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.34M. عرضه در گردش UCN برابر است با --، و عرضه کل آن 100000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.89M است.

تاریخچه قیمت UCN (UCN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت UCN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.1419+0.01%
30 روز$ +818.88+136.48%
60 روز$ +818.88+136.48%
90 روز$ +818.88+136.48%
تغییر قیمت امروز UCN

امروز، UCN تغییر $ +0.1419 (+0.01%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه UCN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +818.88 (+136.48%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه UCN

با گسترش بازه به 60 روز، UCN تغییر $ +818.88 (+136.48%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه UCN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +818.88 (+136.48%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت UCN (UCN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت UCN را ببینید.

UCNUCN چیست

UCHAIN یک اکوسیستم قدرتمند ارز دیجیتال است که حول محور کوین UCN ساخته شده است. این اکوسیستم مجموعه ای از محصولات نوآورانه را در بر میگیرد: کیف پول های مدرن رمزارزی، یک کارت دبیت رمزارزی منحصربه فرد، بازارهای اختصاصی و موارد دیگر. ماموریت Uchain این است که یک محصول بی نقص رمزارزی ایجاد کند تا شیوه تعامل مردم با ارزهای دیجیتال در سراسر جهان را متحول سازد و پرداخت های فرامرزی آنی با رمزارز را در اختیارشان قرار دهد.

هم اکنون UCN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های UCN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ UCN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره UCN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید UCN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت UCN (USD)

ارزش UCN (UCN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UCN (UCN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت UCN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت UCN را بررسی کنید!

توکنومیکس UCN (UCN)

درک، توکنومیکس UCN (UCN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UCN بیشتر بدانید!

نحوه خریدUCN (UCN)

آیا به دنبال نحوه خرید UCN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی UCN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

UCN به ارزهای محلی

1 UCN(UCN) به VND
37,337,827.2
1 UCN(UCN) به AUD
A$2,156.6976
1 UCN(UCN) به GBP
1,049.9712
1 UCN(UCN) به EUR
1,206.048
1 UCN(UCN) به USD
$1,418.88
1 UCN(UCN) به MYR
RM5,959.296
1 UCN(UCN) به TRY
59,536.2048
1 UCN(UCN) به JPY
¥215,669.76
1 UCN(UCN) به ARS
ARS$2,032,772.6208
1 UCN(UCN) به RUB
112,417.8624
1 UCN(UCN) به INR
125,173.5936
1 UCN(UCN) به IDR
Rp23,647,990.5408
1 UCN(UCN) به PHP
83,869.9968
1 UCN(UCN) به EGP
￡E.67,311.6672
1 UCN(UCN) به BRL
R$7,619.3856
1 UCN(UCN) به CAD
C$1,972.2432
1 UCN(UCN) به BDT
173,642.5344
1 UCN(UCN) به NGN
2,068,329.7536
1 UCN(UCN) به COP
$5,457,225.312
1 UCN(UCN) به ZAR
R.24,418.9248
1 UCN(UCN) به UAH
59,763.2256
1 UCN(UCN) به TZS
T.Sh.3,503,399.1744
1 UCN(UCN) به VES
Bs302,221.44
1 UCN(UCN) به CLP
$1,333,747.2
1 UCN(UCN) به PKR
Rs400,578.2016
1 UCN(UCN) به KZT
763,243.9296
1 UCN(UCN) به THB
฿46,255.488
1 UCN(UCN) به TWD
NT$43,460.2944
1 UCN(UCN) به AED
د.إ5,207.2896
1 UCN(UCN) به CHF
Fr1,120.9152
1 UCN(UCN) به HKD
HK$11,010.5088
1 UCN(UCN) به AMD
֏545,289.7728
1 UCN(UCN) به MAD
.د.م13,082.0736
1 UCN(UCN) به MXN
$26,093.2032
1 UCN(UCN) به SAR
ريال5,320.8
1 UCN(UCN) به ETB
Br214,903.5648
1 UCN(UCN) به KES
KSh183,432.8064
1 UCN(UCN) به JOD
د.أ1,005.98592
1 UCN(UCN) به PLN
5,150.5344
1 UCN(UCN) به RON
лв6,186.3168
1 UCN(UCN) به SEK
kr13,280.7168
1 UCN(UCN) به BGN
лв2,369.5296
1 UCN(UCN) به HUF
Ft473,111.3472
1 UCN(UCN) به CZK
29,583.648
1 UCN(UCN) به KWD
د.ك434.17728
1 UCN(UCN) به ILS
4,611.36
1 UCN(UCN) به BOB
Bs9,818.6496
1 UCN(UCN) به AZN
2,412.096
1 UCN(UCN) به TJS
SM13,124.64
1 UCN(UCN) به GEL
3,859.3536
1 UCN(UCN) به AOA
Kz1,298,147.5008
1 UCN(UCN) به BHD
.د.ب533.49888
1 UCN(UCN) به BMD
$1,418.88
1 UCN(UCN) به DKK
kr9,080.832
1 UCN(UCN) به HNL
L37,387.488
1 UCN(UCN) به MUR
64,530.6624
1 UCN(UCN) به NAD
$24,433.1136
1 UCN(UCN) به NOK
kr14,146.2336
1 UCN(UCN) به NZD
$2,454.6624
1 UCN(UCN) به PAB
B/.1,418.88
1 UCN(UCN) به PGK
K5,959.296
1 UCN(UCN) به QAR
ر.ق5,164.7232
1 UCN(UCN) به RSD
дин.142,654.1952
1 UCN(UCN) به UZS
soʻm17,303,411.8656
1 UCN(UCN) به ALL
L117,979.872
1 UCN(UCN) به ANG
ƒ2,539.7952
1 UCN(UCN) به AWG
ƒ2,553.984
1 UCN(UCN) به BBD
$2,837.76
1 UCN(UCN) به BAM
KM2,383.7184
1 UCN(UCN) به BIF
Fr4,222,586.88
1 UCN(UCN) به BND
$1,830.3552
1 UCN(UCN) به BSD
$1,418.88
1 UCN(UCN) به JMD
$227,517.408
1 UCN(UCN) به KHR
5,721,278.88
1 UCN(UCN) به KMF
Fr600,186.24
1 UCN(UCN) به LAK
30,845,216.7744
1 UCN(UCN) به LKR
රු431,651.6736
1 UCN(UCN) به MDL
L24,035.8272
1 UCN(UCN) به MGA
Ar6,362,683.584
1 UCN(UCN) به MOP
P11,351.04
1 UCN(UCN) به MVR
21,708.864
1 UCN(UCN) به MWK
MK2,463,331.7568
1 UCN(UCN) به MZN
MT90,680.6208
1 UCN(UCN) به NPR
रु200,317.4784
1 UCN(UCN) به PYG
10,062,696.96
1 UCN(UCN) به RWF
Fr2,058,794.88
1 UCN(UCN) به SBD
$11,677.3824
1 UCN(UCN) به SCR
19,396.0896
1 UCN(UCN) به SRD
$56,599.1232
1 UCN(UCN) به SVC
$12,415.2
1 UCN(UCN) به SZL
L24,433.1136
1 UCN(UCN) به TMT
m4,980.2688
1 UCN(UCN) به TND
د.ت4,140.29184
1 UCN(UCN) به TTD
$9,634.1952
1 UCN(UCN) به UGX
Sh4,943,377.92
1 UCN(UCN) به XAF
Fr797,410.56
1 UCN(UCN) به XCD
$3,830.976
1 UCN(UCN) به XOF
Fr797,410.56
1 UCN(UCN) به XPF
Fr144,725.76
1 UCN(UCN) به BWP
P18,942.048
1 UCN(UCN) به BZD
$2,851.9488
1 UCN(UCN) به CVE
$134,665.9008
1 UCN(UCN) به DJF
Fr251,141.76
1 UCN(UCN) به DOP
$90,879.264
1 UCN(UCN) به DZD
د.ج184,482.7776
1 UCN(UCN) به FJD
$3,206.6688
1 UCN(UCN) به GNF
Fr12,337,161.6
1 UCN(UCN) به GTQ
Q10,868.6208
1 UCN(UCN) به GYD
$297,085.0944
1 UCN(UCN) به ISK
kr173,103.36

منابع UCN

برای درک عمیق‌ تر UCN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی UCN
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره UCN

امروز UCN (UCN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UCN به واحد USD برابر است با 1,418.88 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UCN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UCN نسبت به USD برابر است با $ 1,418.88. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار UCN چقدر است؟
ارزش بازار UCN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UCN چقدر است؟
عرضه در گردش UCN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UCN چقدر بوده است؟
UCN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UCN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UCN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات UCN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UCN برابر است با $ 2.34M USD.
آیا UCN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UCN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UCN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به UCN (UCN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب UCN به USD

مقدار

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,418.88 USD

معامله UCN

/USDTUCN
$1,418.86
$1,418.86$1,418.86
0.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,114.41
$114,114.41$114,114.41

-0.74%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.00
$4,123.00$4,123.00

-1.19%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05386
$0.05386$0.05386

-3.32%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.61
$200.61$200.61

+0.24%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1426
$4.1426$4.1426

-20.12%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.00
$4,123.00$4,123.00

-1.19%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,114.41
$114,114.41$114,114.41

-0.74%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.61
$200.61$200.61

+0.24%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6310
$2.6310$2.6310

-1.13%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.57
$1,137.57$1,137.57

-0.53%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001204
$0.001204$0.001204

+100.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1545
$0.1545$0.1545

+209.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04282
$0.04282$0.04282

+114.10%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%