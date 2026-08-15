قیمت امروز KAIO

قیمت لحظه‌ ای KAIO (KAIO) در حال حاضر برابر با $ 0.01758 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAIO به USD برابر با $ 0.01758 برای هر KAIO می‌ باشد.

توکن KAIO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #716 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.98M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 681.25M KAIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAIO در بازه‌ ای بین $ 0.01739 (حداقل) و $ 0.01902 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.25794740887421114 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02629192439771496 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAIO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -2.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.05K رسیده است.

اطلاعات بازار KAIO (KAIO)

رتبه No.716 ارزش بازار $ 11.98M$ 11.98M $ 11.98M حجم (24 ساعته) $ 64.05K$ 64.05K $ 64.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 175.80M$ 175.80M $ 175.80M سرمایه در گردش 681.25M 681.25M 681.25M حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 6.81% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی KAIO برابر است با $ 11.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.05K. عرضه در گردش KAIO برابر است با 681.25M، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 175.80M است.