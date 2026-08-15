قیمت امروز Forta

قیمت لحظه‌ ای Forta (FORT) در حال حاضر برابر با $ 0.01237 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FORT به USD برابر با $ 0.01237 برای هر FORT می‌ باشد.

توکن Forta در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1041 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.85M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 634.92M FORT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FORT در بازه‌ ای بین $ 0.01227 (حداقل) و $ 0.01263 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.2053315560346853 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0111750859791432 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FORT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -3.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Forta (FORT)

رتبه No.1041 ارزش بازار $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M حجم (24 ساعته) $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M سرمایه در گردش 634.92M 634.92M 634.92M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 63.49% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Forta برابر است با $ 7.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.17K. عرضه در گردش FORT برابر است با 634.92M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.37M است.