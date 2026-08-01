قیمت امروز Perle

قیمت لحظه‌ ای Perle (PRL) در حال حاضر برابر با $ 0.3706 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRL به USD برابر با $ 0.3706 برای هر PRL می‌ باشد.

توکن Perle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PRL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRL در بازه‌ ای بین $ 0.3248 (حداقل) و $ 0.4078 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRL طی یک ساعت گذشته به میزان +2.37% و در هفت روز اخیر به میزان +23.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 271.07K رسیده است.

اطلاعات بازار Perle (PRL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 271.07K$ 271.07K $ 271.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 370.60M$ 370.60M $ 370.60M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Perle برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 271.07K. عرضه در گردش PRL برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 370.60M است.