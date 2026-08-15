قیمت امروز Moonbeam

قیمت لحظه‌ ای Moonbeam (GLMR) در حال حاضر برابر با $ 0.00763 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GLMR به USD برابر با $ 0.00763 برای هر GLMR می‌ باشد.

توکن Moonbeam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #941 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.00M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.18B GLMR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GLMR در بازه‌ ای بین $ 0.007343 (حداقل) و $ 0.007997 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 29.841004580152095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00861468025687467 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GLMR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -8.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.07K رسیده است.

اطلاعات بازار Moonbeam (GLMR)

رتبه No.941 ارزش بازار $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M حجم (24 ساعته) $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.43M$ 9.43M $ 9.43M سرمایه در گردش 1.18B 1.18B 1.18B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,236,213,103 1,236,213,103 1,236,213,103 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Moonbeam برابر است با $ 9.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.07K. عرضه در گردش GLMR برابر است با 1.18B، و عرضه کل آن 1236213103 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.43M است.