قیمت امروز StatusNetwork

قیمت لحظه‌ ای StatusNetwork (SNT) در حال حاضر برابر با $ 0.00488 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNT به USD برابر با $ 0.00488 برای هر SNT می‌ باشد.

توکن StatusNetwork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #522 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23.48M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.81B SNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNT در بازه‌ ای بین $ 0.0047 (حداقل) و $ 0.0049 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.675944983959198 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00619645271405 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNT طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -11.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.09K رسیده است.

اطلاعات بازار StatusNetwork (SNT)

رتبه No.522 ارزش بازار $ 23.48M$ 23.48M $ 23.48M حجم (24 ساعته) $ 51.09K$ 51.09K $ 51.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.21M$ 33.21M $ 33.21M سرمایه در گردش 4.81B 4.81B 4.81B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 تاریخ صدور 2017-06-29 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0366$ 0.0366 $ 0.0366 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی StatusNetwork برابر است با $ 23.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.09K. عرضه در گردش SNT برابر است با 4.81B، و عرضه کل آن 6804870174.87816825 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.21M است.