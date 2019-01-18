قیمت امروز V Systems

قیمت لحظه‌ ای V Systems (VSYS) در حال حاضر برابر با $ 0.0002509 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VSYS به USD برابر با $ 0.0002509 برای هر VSYS می‌ باشد.

توکن V Systems در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1972 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 931.14K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.71B VSYS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VSYS در بازه‌ ای بین $ 0.0002503 (حداقل) و $ 0.0002546 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.297542300258 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00017504123384874 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VSYS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +0.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 44.09K رسیده است.

اطلاعات بازار V Systems (VSYS)

رتبه No.1972 ارزش بازار $ 931.14K$ 931.14K $ 931.14K حجم (24 ساعته) $ 44.09K$ 44.09K $ 44.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M سرمایه در گردش 3.71B 3.71B 3.71B عرضه کل 5,719,800,563 5,719,800,563 5,719,800,563 تاریخ صدور 2019-01-18 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0265$ 0.0265 $ 0.0265 بلاک چین عمومی VSYS

ارزش بازار فعلی V Systems برابر است با $ 931.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 44.09K. عرضه در گردش VSYS برابر است با 3.71B، و عرضه کل آن 5719800563 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.44M است.