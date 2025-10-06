قیمت لحظه‌ ای Solaxy امروز برابر است با 0.0002881 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOLAXY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOLAXY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Solaxy امروز برابر است با 0.0002881 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOLAXY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOLAXY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Solaxy قیمت لحظه ای(SOLAXY)

قیمت لحظه‌ ای 1 SOLAXY به USD:

$0.0002881
$0.0002881$0.0002881
-5.75%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Solaxy (SOLAXY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:06:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Solaxy (SOLAXY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0002826
$ 0.0002826$ 0.0002826
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000322
$ 0.000322$ 0.000322
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0002826
$ 0.0002826$ 0.0002826

$ 0.000322
$ 0.000322$ 0.000322

$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757$ 0.001838649580592757

$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282

-0.52%

-5.75%

+10.63%

+10.63%

قیمت لحظه‌ ای Solaxy (SOLAXY) برابر است با $ 0.0002881. در 24 ساعت گذشته، SOLAXY در بازه قیمتی حداقل $ 0.0002826 تا حداکثر $ 0.000322 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SOLAXY برابر با $ 0.001838649580592757 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00058806293830282 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SOLAXY در یک ساعت گذشته -0.52%، در 24 ساعت گذشته -5.75% و در 7 روز گذشته +10.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Solaxy (SOLAXY)

No.3412

--
----

$ 456.06K
$ 456.06K$ 456.06K

$ 29.67M
$ 29.67M$ 29.67M

--
----

102,999,999,899
102,999,999,899 102,999,999,899

82,999,999,899
82,999,999,899 82,999,999,899

ETH

ارزش بازار فعلی Solaxy برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 456.06K. عرضه در گردش SOLAXY برابر است با --، و عرضه کل آن 82999999899 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.67M است.

تاریخچه قیمت Solaxy (SOLAXY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Solaxy برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000017576-5.75%
30 روز$ -0.0000526-15.44%
60 روز$ -0.0000115-3.84%
90 روز$ -0.0004938-63.16%
تغییر قیمت امروز Solaxy

امروز، SOLAXY تغییر $ -0.000017576 (-5.75%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Solaxy

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000526 (-15.44%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Solaxy

با گسترش بازه به 60 روز، SOLAXY تغییر $ -0.0000115 (-3.84%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Solaxy

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0004938 (-63.16%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Solaxy (SOLAXY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Solaxy را ببینید.

SolaxySOLAXY چیست

Solaxy یک رول‌آپ لایه دوم با عملکرد بالا است که بر بستر Solana ساخته شده و با هدف افزایش توان عملیاتی و کاهش هزینه‌ ها طراحی شده است. این شبکه قراردادهای هوشمند Solana را به‌صورت خارج از زنجیره (off-chain) در یک ماشین مجازی مبتنی بر دانش صفر (zkVM) اجرا کرده و به‌صورت ایمن بر روی لایه اول Solana تسویه می‌کند. توسعه‌ دهندگان می‌توانند بدون نیاز به تغییر در کد، از ابزارهای فعلی SVM برای استقرار سریع و روان استفاده کنند.

هم اکنون Solaxy در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Solaxy خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SOLAXY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Solaxy را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Solaxy شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Solaxy (USD)

ارزش Solaxy (SOLAXY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Solaxy (SOLAXY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Solaxy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Solaxy را بررسی کنید!

توکنومیکس Solaxy (SOLAXY)

درک، توکنومیکس Solaxy (SOLAXY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOLAXY بیشتر بدانید!

نحوه خریدSolaxy (SOLAXY)

آیا به دنبال نحوه خرید Solaxy هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Solaxy را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SOLAXY به ارزهای محلی

1 Solaxy(SOLAXY) به VND
7.5813515
1 Solaxy(SOLAXY) به AUD
A$0.000437912
1 Solaxy(SOLAXY) به GBP
0.000213194
1 Solaxy(SOLAXY) به EUR
0.000244885
1 Solaxy(SOLAXY) به USD
$0.0002881
1 Solaxy(SOLAXY) به MYR
RM0.00121002
1 Solaxy(SOLAXY) به TRY
0.012088676
1 Solaxy(SOLAXY) به JPY
¥0.0437912
1 Solaxy(SOLAXY) به ARS
ARS$0.412749346
1 Solaxy(SOLAXY) به RUB
0.022831925
1 Solaxy(SOLAXY) به INR
0.025416182
1 Solaxy(SOLAXY) به IDR
Rp4.801664746
1 Solaxy(SOLAXY) به PHP
0.017052639
1 Solaxy(SOLAXY) به EGP
￡E.0.013667464
1 Solaxy(SOLAXY) به BRL
R$0.001547097
1 Solaxy(SOLAXY) به CAD
C$0.000400459
1 Solaxy(SOLAXY) به BDT
0.035257678
1 Solaxy(SOLAXY) به NGN
0.419969132
1 Solaxy(SOLAXY) به COP
$1.108075815
1 Solaxy(SOLAXY) به ZAR
R.0.004961082
1 Solaxy(SOLAXY) به UAH
0.012134772
1 Solaxy(SOLAXY) به TZS
T.Sh.0.711356353
1 Solaxy(SOLAXY) به VES
Bs0.0613653
1 Solaxy(SOLAXY) به CLP
$0.2705259
1 Solaxy(SOLAXY) به PKR
Rs0.081336392
1 Solaxy(SOLAXY) به KZT
0.154974752
1 Solaxy(SOLAXY) به THB
฿0.009406465
1 Solaxy(SOLAXY) به TWD
NT$0.008824503
1 Solaxy(SOLAXY) به AED
د.إ0.001057327
1 Solaxy(SOLAXY) به CHF
Fr0.000227599
1 Solaxy(SOLAXY) به HKD
HK$0.002235656
1 Solaxy(SOLAXY) به AMD
֏0.110719711
1 Solaxy(SOLAXY) به MAD
.د.م0.002656282
1 Solaxy(SOLAXY) به MXN
$0.005298159
1 Solaxy(SOLAXY) به SAR
ريال0.001080375
1 Solaxy(SOLAXY) به ETB
Br0.043635626
1 Solaxy(SOLAXY) به KES
KSh0.037245568
1 Solaxy(SOLAXY) به JOD
د.أ0.0002042629
1 Solaxy(SOLAXY) به PLN
0.001045803
1 Solaxy(SOLAXY) به RON
лв0.001256116
1 Solaxy(SOLAXY) به SEK
kr0.002699497
1 Solaxy(SOLAXY) به BGN
лв0.000481127
1 Solaxy(SOLAXY) به HUF
Ft0.096095755
1 Solaxy(SOLAXY) به CZK
0.006012647
1 Solaxy(SOLAXY) به KWD
د.ك0.0000881586
1 Solaxy(SOLAXY) به ILS
0.000936325
1 Solaxy(SOLAXY) به BOB
Bs0.001993652
1 Solaxy(SOLAXY) به AZN
0.00048977
1 Solaxy(SOLAXY) به TJS
SM0.002664925
1 Solaxy(SOLAXY) به GEL
0.000783632
1 Solaxy(SOLAXY) به AOA
Kz0.263585571
1 Solaxy(SOLAXY) به BHD
.د.ب0.0001083256
1 Solaxy(SOLAXY) به BMD
$0.0002881
1 Solaxy(SOLAXY) به DKK
kr0.00184384
1 Solaxy(SOLAXY) به HNL
L0.007591435
1 Solaxy(SOLAXY) به MUR
0.013102788
1 Solaxy(SOLAXY) به NAD
$0.004961082
1 Solaxy(SOLAXY) به NOK
kr0.002875238
1 Solaxy(SOLAXY) به NZD
$0.000498413
1 Solaxy(SOLAXY) به PAB
B/.0.0002881
1 Solaxy(SOLAXY) به PGK
K0.00121002
1 Solaxy(SOLAXY) به QAR
ر.ق0.001048684
1 Solaxy(SOLAXY) به RSD
дин.0.028979979
1 Solaxy(SOLAXY) به UZS
soʻm3.513414072
1 Solaxy(SOLAXY) به ALL
L0.023955515
1 Solaxy(SOLAXY) به ANG
ƒ0.000515699
1 Solaxy(SOLAXY) به AWG
ƒ0.00051858
1 Solaxy(SOLAXY) به BBD
$0.0005762
1 Solaxy(SOLAXY) به BAM
KM0.000484008
1 Solaxy(SOLAXY) به BIF
Fr0.8573856
1 Solaxy(SOLAXY) به BND
$0.000371649
1 Solaxy(SOLAXY) به BSD
$0.0002881
1 Solaxy(SOLAXY) به JMD
$0.046196835
1 Solaxy(SOLAXY) به KHR
1.161691225
1 Solaxy(SOLAXY) به KMF
Fr0.1218663
1 Solaxy(SOLAXY) به LAK
6.263043353
1 Solaxy(SOLAXY) به LKR
රු0.087645782
1 Solaxy(SOLAXY) به MDL
L0.004880414
1 Solaxy(SOLAXY) به MGA
Ar1.29192683
1 Solaxy(SOLAXY) به MOP
P0.0023048
1 Solaxy(SOLAXY) به MVR
0.00440793
1 Solaxy(SOLAXY) به MWK
MK0.500173291
1 Solaxy(SOLAXY) به MZN
MT0.018412471
1 Solaxy(SOLAXY) به NPR
रु0.040673958
1 Solaxy(SOLAXY) به PYG
2.0432052
1 Solaxy(SOLAXY) به RWF
Fr0.4180331
1 Solaxy(SOLAXY) به SBD
$0.002371063
1 Solaxy(SOLAXY) به SCR
0.003938327
1 Solaxy(SOLAXY) به SRD
$0.011492309
1 Solaxy(SOLAXY) به SVC
$0.002520875
1 Solaxy(SOLAXY) به SZL
L0.004961082
1 Solaxy(SOLAXY) به TMT
m0.001011231
1 Solaxy(SOLAXY) به TND
د.ت0.0008406758
1 Solaxy(SOLAXY) به TTD
$0.001956199
1 Solaxy(SOLAXY) به UGX
Sh1.0037404
1 Solaxy(SOLAXY) به XAF
Fr0.1619122
1 Solaxy(SOLAXY) به XCD
$0.00077787
1 Solaxy(SOLAXY) به XOF
Fr0.1619122
1 Solaxy(SOLAXY) به XPF
Fr0.0293862
1 Solaxy(SOLAXY) به BWP
P0.003846135
1 Solaxy(SOLAXY) به BZD
$0.000579081
1 Solaxy(SOLAXY) به CVE
$0.027343571
1 Solaxy(SOLAXY) به DJF
Fr0.0509937
1 Solaxy(SOLAXY) به DOP
$0.018452805
1 Solaxy(SOLAXY) به DZD
د.ج0.037458762
1 Solaxy(SOLAXY) به FJD
$0.000651106
1 Solaxy(SOLAXY) به GNF
Fr2.5050295
1 Solaxy(SOLAXY) به GTQ
Q0.002206846
1 Solaxy(SOLAXY) به GYD
$0.060322378
1 Solaxy(SOLAXY) به ISK
kr0.0351482

منابع Solaxy

برای درک عمیق‌ تر Solaxy، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Solaxy
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Solaxy

امروز Solaxy (SOLAXY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SOLAXY به واحد USD برابر است با 0.0002881 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SOLAXY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SOLAXY نسبت به USD برابر است با $ 0.0002881. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Solaxy چقدر است؟
ارزش بازار SOLAXY برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SOLAXY چقدر است؟
عرضه در گردش SOLAXY برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOLAXY چقدر بوده است؟
SOLAXY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.001838649580592757 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SOLAXY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SOLAXY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00058806293830282 USD رسید.
حجم معاملات SOLAXY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOLAXY برابر است با $ 456.06K USD.
آیا SOLAXY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SOLAXY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOLAXY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:06:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Solaxy (SOLAXY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

