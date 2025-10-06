قیمت لحظه‌ ای Quack AI امروز برابر است با 0.025996 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت Q به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت Q را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Quack AI امروز برابر است با 0.025996 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت Q به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت Q را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Quack AI

Quack AI قیمت لحظه ای(Q)

قیمت لحظه‌ ای 1 Q به USD:

$0.025996
$0.025996
-0.64%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Quack AI (Q)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:15:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Quack AI (Q) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.025484
$ 0.025484
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.029185
$ 0.029185
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.025484
$ 0.025484

$ 0.029185
$ 0.029185

--
--

--
--

+0.81%

-0.64%

-4.24%

-4.24%

قیمت لحظه‌ ای Quack AI (Q) برابر است با $ 0.025996. در 24 ساعت گذشته، Q در بازه قیمتی حداقل $ 0.025484 تا حداکثر $ 0.029185 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته Q برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، Q در یک ساعت گذشته +0.81%، در 24 ساعت گذشته -0.64% و در 7 روز گذشته -4.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Quack AI (Q)

--
--

$ 98.30K
$ 98.30K

$ 259.96M
$ 259.96M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Quack AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 98.30K. عرضه در گردش Q برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 259.96M است.

تاریخچه قیمت Quack AI (Q) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Quack AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00016745-0.64%
30 روز$ -0.0025-8.78%
60 روز$ +0.023996+1,199.80%
90 روز$ +0.023996+1,199.80%
تغییر قیمت امروز Quack AI

امروز، Q تغییر $ -0.00016745 (-0.64%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Quack AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0025 (-8.78%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Quack AI

با گسترش بازه به 60 روز، Q تغییر $ +0.023996 (+1,199.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Quack AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.023996 (+1,199.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Quack AI (Q) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Quack AI را ببینید.

Quack AIQ چیست

Quack AI – لایه حاکمیت هوش مصنوعی برای وب3. Quack AI یک زیرساخت حاکمیت مدولار و آماده به کار است که ایجاد پیشنهاد، امتیازدهی ریسک، رأی گیری و اجرا را در زنجیره های مختلف به صورت خودکار انجام میدهد — و حاکمیت بومی هوش مصنوعی را در مقیاس وسیع ارائه میکند.

هم اکنون Quack AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Quack AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ Q را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Quack AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Quack AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Quack AI (USD)

ارزش Quack AI (Q) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Quack AI (Q) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Quack AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Quack AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Quack AI (Q)

درک، توکنومیکس Quack AI (Q) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده Q بیشتر بدانید!

نحوه خریدQuack AI (Q)

آیا به دنبال نحوه خرید Quack AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Quack AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Quack AI

برای درک عمیق‌ تر Quack AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Quack AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Quack AI

امروز Quack AI (Q) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای Q به واحد USD برابر است با 0.025996 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی Q نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی Q نسبت به USD برابر است با $ 0.025996. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Quack AI چقدر است؟
ارزش بازار Q برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش Q چقدر است؟
عرضه در گردش Q برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت Q چقدر بوده است؟
Q به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت Q در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
Q به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات Q چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای Q برابر است با $ 98.30K USD.
آیا Q در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد Q در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت Q مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:15:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Quack AI (Q)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب Q به USD

مقدار

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.025996 USD

معامله Q

/USDTQ
$0.025996
$0.025996
-0.62%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

