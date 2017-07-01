قیمت امروز Tezos

قیمت لحظه‌ ای Tezos (XTZ) در حال حاضر برابر با $ 0.1993 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XTZ به USD برابر با $ 0.1993 برای هر XTZ می‌ باشد.

توکن Tezos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #115 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 216.81M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.09B XTZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XTZ در بازه‌ ای بین $ 0.1903 (حداقل) و $ 0.2033 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.17544816177055298 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.22509822175007219 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XTZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -3.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Tezos (XTZ)

رتبه No.115 ارزش بازار $ 216.81M$ 216.81M $ 216.81M حجم (24 ساعته) $ 59.19K$ 59.19K $ 59.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 220.80M$ 220.80M $ 220.80M سرمایه در گردش 1.09B 1.09B 1.09B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2017-07-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.47$ 0.47 $ 0.47 بلاک چین عمومی XTZ

ارزش بازار فعلی Tezos برابر است با $ 216.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.19K. عرضه در گردش XTZ برابر است با 1.09B، و عرضه کل آن 1107859255.153872 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 220.80M است.