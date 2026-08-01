قیمت امروز Verasity

قیمت لحظه‌ ای Verasity (VRA) در حال حاضر برابر با $ 0.000010925 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VRA به USD برابر با $ 0.000010925 برای هر VRA می‌ باشد.

توکن Verasity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1843 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.02M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 93.17B VRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VRA در بازه‌ ای بین $ 0.00001034 (حداقل) و $ 0.00001108 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08682570790917889 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000583637538728 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VRA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.73% و در هفت روز اخیر به میزان +23.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Verasity (VRA)

رتبه No.1843 ارزش بازار $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M حجم (24 ساعته) $ 59.68K$ 59.68K $ 59.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M سرمایه در گردش 93.17B 93.17B 93.17B حداکثر عرضه 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 عرضه کل 98,228,872,198 98,228,872,198 98,228,872,198 نرخ گردش 46.58% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Verasity برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.68K. عرضه در گردش VRA برابر است با 93.17B، و عرضه کل آن 98228872198 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.19M است.