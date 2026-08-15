قیمت امروز AntFun

قیمت لحظه‌ ای AntFun (ANTFUN) در حال حاضر برابر با $ 0.042388 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANTFUN به USD برابر با $ 0.042388 برای هر ANTFUN می‌ باشد.

توکن AntFun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ANTFUN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANTFUN در بازه‌ ای بین $ 0.041846 (حداقل) و $ 0.042871 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANTFUN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -2.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.96M رسیده است.

اطلاعات بازار AntFun (ANTFUN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 423.88M$ 423.88M $ 423.88M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی AntFun برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.96M. عرضه در گردش ANTFUN برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 423.88M است.