قیمت امروز XP8

قیمت لحظه‌ ای XP8 (XP8) در حال حاضر برابر با $ 0.00499 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 38.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XP8 به USD برابر با $ 0.00499 برای هر XP8 می‌ باشد.

توکن XP8 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- XP8 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XP8 در بازه‌ ای بین $ 0.0017 (حداقل) و $ 0.00756 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XP8 طی یک ساعت گذشته به میزان +2.25% و در هفت روز اخیر به میزان +531.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.18K رسیده است.

اطلاعات بازار XP8 (XP8)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 47.18K$ 47.18K $ 47.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 135.71K$ 135.71K $ 135.71K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 27,196,758 27,196,758 27,196,758 بلاک چین عمومی TONCOIN

ارزش بازار فعلی XP8 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.18K. عرضه در گردش XP8 برابر است با --، و عرضه کل آن 27196758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 135.71K است.