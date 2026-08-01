قیمت امروز Neptune

قیمت لحظه‌ ای Neptune (XNT) در حال حاضر برابر با $ 0.1877 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XNT به USD برابر با $ 0.1877 برای هر XNT می‌ باشد.

توکن Neptune در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- XNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XNT در بازه‌ ای بین $ 0.1875 (حداقل) و $ 0.19 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XNT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -1.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.28K رسیده است.

اطلاعات بازار Neptune (XNT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 459.01K$ 459.01K $ 459.01K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,445,421 2,445,421 2,445,421 بلاک چین عمومی NEPTUNE

ارزش بازار فعلی Neptune برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.28K. عرضه در گردش XNT برابر است با --، و عرضه کل آن 2445421 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 459.01K است.