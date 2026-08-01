قیمت امروز Pons

قیمت لحظه‌ ای Pons (PONS) در حال حاضر برابر با $ 0.03725 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PONS به USD برابر با $ 0.03725 برای هر PONS می‌ باشد.

توکن Pons در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PONS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PONS در بازه‌ ای بین $ 0.035008 (حداقل) و $ 0.040618 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PONS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.65% و در هفت روز اخیر به میزان +17.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 111.21K رسیده است.

اطلاعات بازار Pons (PONS)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 111.21K$ 111.21K $ 111.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.25M$ 37.25M $ 37.25M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Pons برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 111.21K. عرضه در گردش PONS برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.25M است.