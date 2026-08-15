قیمت امروز Fefer

قیمت لحظه‌ ای Fefer (FEFER) در حال حاضر برابر با $ 0.001293 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FEFER به USD برابر با $ 0.001293 برای هر FEFER می‌ باشد.

توکن Fefer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- FEFER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FEFER در بازه‌ ای بین $ 0.001181 (حداقل) و $ 0.001482 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FEFER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.85% و در هفت روز اخیر به میزان -47.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Fefer (FEFER)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 65.56K$ 65.56K $ 65.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی STABLE

ارزش بازار فعلی Fefer برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.56K. عرضه در گردش FEFER برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.29M است.